Del 20 al 22 de noviembre, el clima en Guanajuato será fresco por un frente frío, con nubosidad creciente, probabilidad de lluvia y mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas.

El clima en Guanajuato del 20 al 22 de noviembre apunta a ser fresco, en especial durante el domingo 22 de noviembre, con probabilidades de lluvia asociadas a un frente frío que avanza sobre el estado. De acuerdo con el pronóstico del clima en Guanajuato, el fin de semana iniciará con cielos despejados y temperaturas de entre 24 °C y 27 °C.

Sin embargo, se espera un aumento progresivo de la nubosidad que provocará un descenso térmico, impidiendo que los termómetros superen los 25 °C en ningún municipio de la entidad. Los pronósticos municipales publicados muestran, en algunos casos, máximas de hasta 27 °C el viernes, por lo que la tendencia general de enfriamiento se concentra a partir del sábado.

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Pronóstico diario del viernes al domingo en Guanajuato

Los pronósticos municipales del viernes 20 de noviembre al domingo 22 de noviembre muestran nubosidad creciente y un descenso gradual de la temperatura en Guanajuato a partir del viernes. Cada municipio presenta condiciones distintas, por lo que los rangos deben leerse por zona.

El viernes 20 de noviembre, los pronósticos registran temperaturas de entre 11 °C y 27 °C, con cielos que van de despejados a nublados según la localidad. En varios casos el día comienza con sol y se nubla por la tarde o por la noche, mientras que en otros las nubes predominan desde temprano.

El sábado 21 de noviembre, los rangos van de 13 °C a 26 °C, con cielo nublado en la mayoría de los pronósticos y lluvia ligera por la tarde en uno de ellos. El domingo 22 de noviembre, las temperaturas oscilan entre 12 °C y 25 °C, con día nublado y, en algunos casos, cielo completamente nublado.

Frente frío y corriente en chorro explican el cambio

El descenso de temperatura se explica por la interacción del frente frío con una corriente en chorro subtropical y con la divergencia en altura. Según la información disponible, esta combinación atmosférica provoca el aumento progresivo de la nubosidad y el consecutivo descenso térmico en el estado.

En cuanto al viento, los pronósticos señalan vientos sostenidos de 0 a 5 km/h en algunos municipios el viernes y de 5 a 10 km/h en la mayoría de los casos. Las rachas alcanzan hasta 30 km/h el sábado y el domingo, mientras que las temperaturas mínimas en zonas serranas se ubican entre 0 °C y 5 °C.

Frentes fríos previstos para la temporada invernal

Se pronostican 56 frentes fríos para esta temporada invernal, un dato que anticipa varios episodios de bajas temperaturas en Guanajuato. La fuente plantea la pregunta de cómo pegarán estos sistemas en el estado, aunque no detalla fechas ni municipios específicos para cada uno.

Para la población, el impacto inmediato será el enfriamiento gradual desde el viernes 20 de noviembre, sobre todo en las primeras horas del día y en zonas serranas, donde las mínimas bajan hasta 0 °C. Los pronósticos disponibles cubren únicamente hasta el domingo 22 de noviembre, por lo que los siguientes cambios deberán verificarse en las actualizaciones posteriores del servicio meteorológico correspondiente.