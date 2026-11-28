El pronóstico para Guanajuato el 28 de noviembre indica cielos nublados, temperaturas mínimas de 6°C y rachas de viento superiores a 30 km/h con probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico meteorológico para el estado de Guanajuato establecido para el 28 de noviembre advierte sobre un ambiente frío que afectará significativamente la vida diaria de los habitantes. Las autoridades y los modelos climáticos han identificado una serie de condiciones atmosféricas inestables que requerirán precaución por parte de la población en general.

Cobertura nacional y zonas de riesgo

La influencia del fenómeno climático no se limita únicamente al estado, sino que abarca una amplia región del centro-norte del país. Se reporta además ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del país, lo que sugiere una corriente de aire polar avanzada. Dentro de este contexto generalizado, existe una probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2,800 msnm de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Esta advertición específica señala que las localidades situadas a mayor altitud dentro de estos estados son las más vulnerables a la formación de hielo y precipitaciones sólidas durante la jornada.

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Temperaturas mínimas y máximas esperadas

Los datos técnicos detallan rangos térmicos específicos para los municipios de Guanajuato, confirmando un descenso notable de la termómetro. Se espera una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 18°C, siendo este el patrón base para la mayoría de las cabeceras municipales analizadas. No obstante, existen variaciones locales importantes. En algunas zonas se pronostica una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 17°C, mientras que otras regiones podrían registrar oscilaciones más extremas, con la temperatura oscilando entre los 6°C de mínima y los 15°C de máxima. Esta variabilidad depende de la microtopografía de cada zona urbana y rural. Condiciones de cielo y probabilidad de precipitación

El estado del cielo se mantiene predominantemente nublado durante todo el periodo analizado. Las condiciones generales indican un cielo nublado con probabilidad de lluvias durante la madrugada para la mayoría de los escenarios considerados, lo que reduce la visibilidad en las primeras horas del día. La persistencia de la nubosidad se mantiene en áreas donde no se esperan lluvias, descritas simplemente como cielo nublado sin probabilidad de lluvias y fuertes vientos con ráfagas de hasta 42 km/h. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica favorece la precipitación en momentos específicos, como lo confirma el pronóstico que anticipa una temperatura mínima de 8°C con una máxima de 18°C cielo nublado con probabilidad de lluvias durante la madrugada y rachas de viento de 40 km/h.

Intensidad del viento y ráfagas pronosticadas

El factor viento se presenta como un elemento distintivo de este evento meteorológico. Se espera una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 17°C, cielo nublado sin probabilidad de lluvias y fuertes vientos con ráfagas de hasta 42 km/h, valores que pueden afectar estructuras temporales y la navegación aérea. Otros reportes indican rachas de viento de 37 km/h y rachas de viento de 33 km/h en diferentes municipios. La actividad eólica también se manifiesta con rachas de viento de 36 km/h en zonas donde se pronostica una temperatura mínima de 7°C de mínima y una máxima de 17°C, cielo nublado con probabilidad de lluvias por la mañana. Estas velocidades representan un riesgo para el transporte terrestre y la seguridad de peatones.

Panorama general y recomendaciones para el 28 de noviembre

En síntesis, el panorama del clima en Guanajuato este 28 de noviembre se define por la combinación de frío, nubosidad y humedad. Las lluvias son probables por la madrugada, mientras que las condiciones generales se mantienen frescas con probabilidad de aguanieve en zonas serranas de Guanajuato. Los ciudadanos deben prepararse para un día con baja luminosidad y temperaturas por debajo de lo habitual para esta época del año, verificando el estado de sus vehículos ante posibles derrames de agua o hielo en las carreteras de montaña.