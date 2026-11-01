Clima en Guanajuato: previsão de noviembre con cielos despejados y frío matutino

Pronóstico del tiempo en Guanajuato para el inicio de noviembre. Cielo despejado, temperaturas de 13°C a 29°C, sin lluvia y frente frío número 4 el domingo.

El mes de noviembre inicia en el estado de Guanajuato con un panorama meteorológico favorable para la población. El cielo se mantiene despejado durante estos primeros días, ofreciendo condiciones atmosféricas estables que favorecen la actividad diaria. Las temperaturas máximas se registran por debajo de los 30 grados centígrados, mientras que las mínimas bajan hasta los 13 grados centígrados durante la madrugada y la madrugada. No se esperan probabilidades de lluvia en las próximas horas, lo cual contribuye a la claridad del firmamento.

Pronóstico semanal sin precipitaciones

La circulación anticiclónica en niveles medios, ubicada justo por encima de la entidad, es el factor principal que aleja las probabilidades de lluvia. Este sistema de alta presión estabiliza la atmósfera, evitando la formación de nubes cargadas. Para el domingo, se prevé el ingreso del frente frío número 4, aunque su impacto inmediato no alterará significativamente la ausencia de precipitaciones en la región. El clima se pronostica con condiciones llevaderas al cierre de la semana, ideal para actividades al aire libre.

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Detalles de temperatura y viento

Las condiciones atmosféricas varían ligeramente según el día de la semana. En algunos días, el cielo permanece despejado con temperaturas que oscilan entre 13 y 27 grados centígrados. El viento sopla con una velocidad sostenida de 5 a 10 kilómetros por hora, alcanzando rachas moderadas de 23 kilómetros por hora. Esta brisa suave ayuda a mantener la sensación térmica agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En otros momentos, el sol predomina en el cielo, elevando los termómetros hasta 29 grados centígrados. El viento sostenido se mantiene en el rango de 5 a 10 kilómetros por hora, pero las rachas pueden alcanzar velocidades más altas, llegando a 45 kilómetros por hora. Esta variación en la intensidad del viento requiere precaución con objetos ligeros al exterior. Las noches continúan siendo frescas, con temperaturas mínimas que rondan los 13 grados centígrados.

Análisis del frente frío y condiciones futuras

La llegada del frente frío número 4 este domingo marca un cambio sutil en los patrones meteorológicos. Aunque la precipitación sigue siendo improbable debido a la estabilidad anticiclónica, la temperatura puede experimentar fluctuaciones menores. Se espera un día soleado con temperaturas entre 13 y 28 grados centígrados. El viento sostenido oscilará entre 10 y 15 kilómetros por hora, con rachas de 21 kilómetros por hora, lo que indica una circulación atmosférica tranquila.

La previsión para los siguientes días indica cielos mayormente soleados, con temperaturas que van de 13 a 25 grados centígrados. El viento soplará con fuerza sostenida de 10 a 15 kilómetros por hora y rachas de 37 kilómetros por hora. Bajo el sol, se esperan temperaturas máximas de 29 grados centígrados, con viento de 5 a 10 kilómetros por hora y rachas de 36 kilómetros por hora. Todo el día se mantiene despejado, con temperaturas entre 13 y 28 grados centígrados y viento de 10 kilómetros por hora con rachas de 34 kilómetros por hora.

Causas meteorológicas y conclusiones

Se espera un cielo despejado con temperaturas de 13 a 26 grados centígrados y viento sostenido de 5 a 10 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas fluctúan entre 15 y 29 grados centígrados. Las condiciones actuales son el resultado de la interacción entre el ciclón tropical Vance, una vaguada, divergencia en altura y canales de baja presión. Estos elementos combinados garantizan un inicio de mes con clima agradable y sin riesgos de tormentas. Los residentes pueden planificar sus actividades con confianza, disfrutando de la frescura matutina y la claridad diurna.