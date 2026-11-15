Clima en Guanajuato: Sol por la mañana y frío bajo 5°C este 15 de noviembre

El pronóstico del clima en Guanajuato para el domingo 15 de noviembre indica cielos despejados en la mañana, con mínimas de 5°C y máximas cercanas a 25°C bajo influencia del frente frío cinco.

El clima en Guanajuato para el domingo 15 de noviembre presenta condiciones estables pero notablemente frescas, marcadas por una exposición solar significativa durante las primeras horas del día que cederá paso a la nubosidad en las tardes. Las autoridades meteorológicas anticipan que las temperaturas mínimas en la madrugada se situarán por debajo de los 5°C, mientras que las máximas diurnas oscilarán entre 21°C y 26°C dependiendo de la localidad específica, manteniendo un ambiente de frío característico de la temporada invernal en la región.

Mecanismo climático y condiciones atmosféricas

El escenario climático actual en el estado está condicionado directamente por la interacción del Frente Frío número cinco y la corriente en chorro subtropical, dos elementos atmosféricos que dictan la trayectoria de las masas de aire frío hacia el territorio nacional. Este mecanismo asegura que, aunque el sol salude al territorio guanajuatense al inicio de la jornada, la cobertura nubosa se intensifique progresivamente a medida que avanza el día, afectando la percepción térmica y la visibilidad en las zonas urbanas y rurales.

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Los vientos se mantienen suaves, con velocidades sostenidas que oscilan entre 0 y 5 km/h, aunque con rachas ocasionales que pueden alcanzar los 10 km/h en algunos puntos, lo cual no altera significativamente la sensación térmica pero contribuye a la dispersión de la humedad en las capas bajas de la atmósfera.

Pronóstico detallado por zonas geográficas

El estado de Guanajuato presenta variaciones térmicas leves entre sus diferentes municipios debido a su geografía, donde las condiciones generales se resumen en cielos despejados hasta el mediodía o la tarde, con temperaturas que varían según la altitud y la exposición solar de cada zona. En las áreas centrales y urbanas, se esperan temperaturas que van desde los 10°C por la madrugada hasta los 23°C o 24°C durante el pico del calor diurno, con vientos sostenidos de 0 a 5 km/h y rachas máximas de hasta 10 km/h.

En otras localidades específicas, el pronóstico indica cielos despejados hasta medio día con un rango térmico de 11°C a 25°C, mientras que en zonas más altas o al norte, la nubosidad puede llegar más temprano, con temperaturas que bajan a 9°C en la madrugada y suben a 21°C, acompañadas de vientos más constantes de 5 a 10 km/h con rachas de 13 km/h, lo que exige mayor precaución en la vestimenta para la población vulnerable.

Las regiones con menor altitud registran las temperaturas más altas, alcanzando hasta 26°C en horas de la tarde, con cielos sin nubes hasta la tarde y vientos moderados de 0 a 5 km/h, manteniendo una sensación de frescura agradable pero fresca por la mañana, lo que define un patrón climático típico de la transición estacional en el Bajío mexicano.

Implicaciones y perspectiva futura del clima

La presencia del Frente Frío número cinco no solo afecta el día actual, sino que forma parte de una tendencia más amplia que pronostica la llegada de 56 frentes fríos para esta temporada invernal, lo que indica que el patrón de frío persistente en Guanajuato continuará durante los próximos meses. Los ciudadanos deben preparar sus viviendas y cuerpos para mantener temperaturas internas adecuadas y utilizar ropa abrigadora, especialmente en las horas de la madrugada y la madrugada temprana, cuando el termómetro marca sus valores más bajos.

Las autoridades locales y los servicios meteorológicos recomiendan monitorear constantemente los cambios en la corriente en chorro, ya que cualquier variación en su intensidad puede alterar la intensidad de los frentes fríos y provocar lluvias o heladas repentinas en zonas agrícolas, lo cual tendría un impacto directo en la producción local y la movilidad de los vehículos durante las horas de la mañana.