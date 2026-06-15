Clima en Guanajuato: Temperaturas de hasta 40 °C, chubascos y rachas de viento

El clima en Guanajuato se espera que sea caluroso y lluvioso durante la semana, con temperaturas máximas de hasta 40 °C y probabilidad de lluvias moderadas a fuertes.

El clima en Guanajuato se espera que combine temperaturas de hasta 40 °C, chubascos dispersos y rachas de viento durante la tarde y noche. La interacción de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica continuará favoreciendo el desarrollo de nubosidad y precipitaciones.

Un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país mantendrá la probabilidad de lluvias durante la tarde, noche y madrugada. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40 grados Celsius, especialmente en municipios del centro y sur del estado. El viento será de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas abiertas.

Se prevé una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C, con cielo mayormente nublado y lluvias de moderadas a fuertes durante la tarde y noche, además de viento ligero. Se espera una mínima de 16 °C y una máxima de 25-26 °C, con cielo nublado, ambiente fresco y alta probabilidad de chubascos vespertinos.

La temperatura oscilará entre 16 °C de mínima y 25 °C de máxima, con cielo cubierto y lluvias intensas por la tarde y noche, acompañadas de viento moderado. Se pronostica una mínima cercana a 16 °C y una máxima de 27 °C, con ambiente templado, incremento de nubosidad y alta probabilidad de tormentas y chubascos vespertinos.

Se anticipa una mínima de 16 °C y una máxima de 26 °C, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias moderadas a fuertes durante la tarde y noche. Se esperan temperaturas de entre 15 °C y 24 °C, con cielo cubierto, ambiente fresco y lluvias intermitentes durante gran parte del día. Se pronostica una mínima de 15 °C y una máxima de 24-25 °C, con cielo nublado, ambiente templado y probabilidad de lluvias y chubascos durante la tarde





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