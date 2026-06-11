Clima en Nuevo León para el partido de la Selección Nacional

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica una lectura máxima en el termómetro de entre 35 a 40 grados centígrados para el partido de la Selección Nacional en Nuevo León. Además, se esperan cielos nublados y lluvias en varios puntos del día, principalmente por la tarde y noche del jueves 11 de junio. Por lo tanto, se recomienda usar bloqueador solar, ropa ligera y llevar impermeables para enfrentar las condiciones climatológicas.

Inicia la fiesta futbolera en Nuevo León y con ella llegará una lectura máxima en el termómetro de entre 35 a 40 grados centígrados, así lo prevé la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

No obstante, la presencia de una circulación ciclónica y divergencia en la atmósfera superior generará condiciones de inestabilidad moderada. Es decir, podría haber cielos nublados y lluvias en varios puntos del día. Las precipitaciones pluviales podrían desarrollarse principalmente por la tarde y noche de este jueves 11 de junio.

Debido a esto, se recomienda a las personas que acudan a plazas públicas para ver el primer partido de la Selección Nacional contra el conjunto de Sudáfrica usar bloqueador solar, usar ropa ligera, así como llevar impermeables para enfrentar las condiciones climatológicas. El flujo de viento se intensificará durante este periodo debido a los contrastes térmicos y de presión en el norte del país.

Se anticipa una velocidad sostenida del viento de 30 a 40 kilómetros por hora, pero con el potencial de registrar rachas fuertes de entre 50 a 70 kilómetros por hora, lo cual podría originar polveras o tolvaneras en zonas llanas y carreteras de la región





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