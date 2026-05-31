Clima en San José del Rincón: ambiente fresco y cielo despejado

Condiciones climáticas para este domingo en San José del Rincón, incluyendo temperatura, sensación térmica, humedad relativa y viento.

Este domingo 31 de mayo, San José del Rincón, en el Estado de México, amanece con ambiente fresco y cielo despejado. La temperatura actual es de 16°C, con una sensación térmica de 15°C. El viento sopla suavemente a 2 m/s, propiciando una jornada agradable para actividades al aire libre.

La jornada en San José del Rincón mantendrá un ambiente fresco, alcanzando una temperatura máxima de 24°C al mediodía. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 8°C, requiriendo precauciones. La sensación térmica se mantiene cercana a los valores reales, sin grandes variaciones térmicas. La humedad relativa en el ambiente se sitúa en un 56%, contribuyendo a la percepción de un aire limpio y confortable en la localidad.

Este porcentaje ayuda a mitigar la sensación de sequedad, haciendo el ambiente agradable. Los valores térmicos se esperan constantes en las próximas horas. Condiciones atmosféricas y vientos para hoy Para este domingo 31 de mayo, San José del Rincón no presenta probabilidad de precipitaciones, con un cielo claro que predominará todo el día. Los habitantes podrán disfrutar de una jornada sin interrupciones por aguaceros, ideal para actividades al exterior.

Las condiciones atmosféricas son estables. El viento se mantendrá en calma, con una velocidad promedio de 2 m/s, lo que favorece un ambiente tranquilo y sin ráfagas. La ausencia de nubosidad permitirá excelente visibilidad y alta radiación solar, aconsejándose el uso de protección adecuada. Los cielos se mostrarán despejados.

El pronóstico para los días venideros en San José del Rincón indica cambios graduales. El lunes 01 de junio de 2026, se prevé una máxima de 22° y una mínima de 10°, con cielo muy nuboso y viento de 1 km/h. Para el martes 02 de junio de 2026, la máxima será de 20° y la mínima de 10°, con lluvia ligera y viento de 1 km/h.

Finalmente, el miércoles 03 de junio de 2026, se espera una máxima de 22° y una mínima de 10°, con lluvia ligera y viento de 2 km/h. La tendencia para el inicio de semana apunta a un incremento de la nubosidad y la aparición de precipitaciones ligeras en San José del Rincón. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10°C y 22°C, sugiriendo un cambio en las condiciones climáticas.

Recomendaciones para el bienestar y la salud Ante las variaciones térmicas, es fundamental cuidar la salud. Se aconseja mantener buena hidratación, bebiendo al menos 2 litros de agua diariamente. Aunque el cielo esté despejado, el uso de protector solar es indispensable para proteger la piel de la radiación UV. Evite cambios bruscos.

Se sugiere aprovechar las horas centrales del día para realizar actividades al aire libre, cuando la temperatura es más agradable. Por la noche, el descenso a 8°C hace recomendable usar ropa abrigadora. Mantenerse informado sobre el pronóstico ayuda a planificar mejor la jornada y evitar sorpresas. El cielo claro y el ambiente templado de este domingo son ideales para practicar deportes al aire libre, paseos o excursiones.

Sin embargo, la llegada de nubes y posibles lluvias a partir del lunes podría limitar estas actividades. Es prudente planificar con antelación y considerar alternativas. Los vientos serán leves. Las condiciones climáticas actuales no representan un riesgo para el transporte o el tráfico en San José del Rincón.

Sin embargo, con las lluvias ligeras pronosticadas para el martes y miércoles, se recomienda a los conductores extremar precauciones y reducir la velocidad. La visibilidad será buena hoy. Para este domingo, se aconseja vestir ropa ligera y cómoda durante el día. Lleve una chaqueta o suéter para la mañana y tarde, cuando la temperatura desciende a 8°C. Los colores claros son buena opción.

A partir del lunes, considere prendas más abrigadoras e impermeables, por el cambio. La calidad del aire en San José del Rincón es óptima. El Índice de Calidad del Aire (AQI) se sitúa en 2 ('Aceptable'), apto para la mayoría de las personas. Los niveles de PM2.5 son de 5.5 µg/m³ y PM10 de 6.8 µg/m³, valores muy bajos y saludables.

Para mantenerse al tanto de cambios meteorológicos y recibir alertas oportunas, se recomienda seguir las cuentas oficiales de Protección Civil del Estado de México y el Servicio Meteorológico Naciona





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