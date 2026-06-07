Clima en Zacualpan: Un domingo fresco y lluvioso

El clima en Zacualpan, Estado de México, se caracteriza por un ambiente fresco y lluvioso el domingo 7 de junio. La temperatura máxima no superará los 19°C, mientras que la mínima será de 14°C. La lluvia ligera se espera persistir durante la mayor parte del día.

Los residentes de Zacualpan , Estado de México, inician el domingo 7 de junio con un ambiente notablemente fresco y la presencia de lluvia ligera. La jornada se presenta con un termómetro marcando 16°C, una sensación térmica idéntica y condiciones de humedad elevadas, invitando a la población a tomar precauciones ante el clima.

Temperaturas: Un domingo fresco en Zacualpan Actualmente, el municipio registra una temperatura de 16°C, con una sensación térmica que coincide plenamente con este valor. La mínima esperada para el día es de 14°C, mientras que la máxima no superará los 19°C. Estas cifras sugieren una jornada con ambiente frío en la región. La humedad relativa se mantiene en un elevado 88%, contribuyendo a la percepción de un ambiente más húmedo y fresco.

Durante el transcurso del día, las variaciones térmicas serán limitadas, manteniendo un patrón constante de frío que caracterizará este 7 de junio en el Estado de México. Lluvias y vientos: Detalles de las precipitaciones Zacualpan experimenta hoy una condición de lluvia ligera, que se espera persista durante la mayor parte del día. Estas precipitaciones, aunque no son intensas, contribuyen a la baja temperatura y al ambiente húmedo, haciendo necesario el uso de protección adecuada al salir de casa.

El movimiento del aire es casi imperceptible, con ráfagas de viento que apenas alcanzan 1 metro por segundo. Esta calma atmosférica, combinada con la nubosidad presente, consolida un panorama meteorológico estable pero fresco y húmedo, sin variaciones significativas en la intensidad del viento.

Clima hoyZacualpan16°Clluvia ligeraMáxima19°CMínima14°CSa15°15°Do19°14°Lu20°14°Ma21°14°Mi24°13° Pronóstico extendido: Próximos días en la región Para los días venideros, el panorama meteorológico en Zacualpan anticipa la continuidad de precipitaciones ligeras con un incremento gradual en las temperaturas máximas: 8 de junio de 2026: Máxima de 20°, mínima de 14°, lluvia ligera, viento de 3 km/h. 9 de junio de 2026: Máxima de 21°, mínima de 14°, lluvia ligera, viento de 1 km/h. 10 de junio de 2026: Máxima de 24°, mínima de 13°, lluvia ligera, viento de 1 km/h.

La tendencia general para los próximos tres días indica un leve ascenso en los valores máximos, alcanzando hasta los 24°C para el martes 10 de junio, mientras que los valores mínimos se mantendrán estables alrededor de los 14°C. Las precipitaciones ligeras serán una constante durante este periodo. Recomendaciones de salud ante el clima Ante las condiciones frescas y húmedas, es fundamental mantener una hidratación adecuada, bebiendo suficiente agua a lo largo del día.

Aunque el sol no sea intenso, proteger la piel es crucial. Se aconseja consumir alimentos ricos en vitaminas para fortalecer el sistema inmunológico, especialmente con la humedad. Se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura y protegerse de la lluvia ligera para prevenir resfriados. Si planea actividades al aire libre, considere llevar un impermeable o paraguas.

Mantenerse seco es clave para la comodidad y salud en este tipo de ambiente húmedo. Impacto en actividades diarias y al aire libre El clima actual, con sus precipitaciones ligeras y ambiente fresco, es propicio para actividades en interiores o al aire libre que no requieran exposición directa al sol. Ideal para caminatas cortas con el equipo adecuado, la temperatura de 16°C permite disfrutar del paisaje sin el agobio del calor.

Las condiciones de lluvia ligera pueden generar superficies resbaladizas, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y al caminar. El transporte público podría experimentar ligeros retrasos debido al clima. Planificar los traslados con antelación ayudará a evitar inconvenientes. Vestimenta y preparación para la jornada Para este domingo, se aconseja optar por ropa abrigadora y de manga larga, preferentemente en capas, para adaptarse a los cambios de temperatura.

Un impermeable ligero o una chaqueta resistente al agua serán aliados indispensables para protegerse de la lluvia intermitente. Al salir de casa, no olvide llevar consigo un paraguas o chubasquero. Un calzado cerrado e impermeable también es recomendable para mantener los pies secos. Una botella de agua es útil, incluso con el ambiente fresco, para asegurar una adecuada hidratación personal.

Calidad del aire y fuentes de información La calidad del aire en Zacualpan es actualmente 'Buena', con un Índice de Calidad del Aire (AQI) de 1. Los niveles de PM2.5 son de 1.8 µg/m³ y los de PM10 de 2.0 µg/m³. Estas cifras indican condiciones ideales para actividades al aire libre sin riesgo.

Para mantenerse informado sobre cualquier cambio en el pronóstico o alertas meteorológicas, se recomienda encarecidamente consultar las cuentas oficiales de Protección Civil del Estado de México y el Servicio Meteorológico Nacional. La prevención es clave para la seguridad de todos





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