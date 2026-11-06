Clima Guanajuato 6 noviembre: temperaturas altas y cielos despejados

Pronóstico del clima para el 6 de noviembre en Guanajuato con máximas de hasta 27°C. Detalle de lluvias en el oriente y condiciones de viento para cada municipio.

El pronóstico meteorológico para Guanajuato establece una jornada con temperaturas elevadas para la época, con máximas que superarán los 24°C en varias localidades. Los servicios civiles advierten sobre la influencia de un sistema frontal que afectará otras regiones del país, mientras el estado mantiene cielos mayormente despejados.

Pronóstico detallado para Guanajuato

Para el día 6 de noviembre, los municipios del estado experimentarán condiciones de cielo despejado o parcialmente nublado durante la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán entre 9°C y 11°C por la mañana fresca. Por el contrario, las máximas alcanzarán rangos de 23°C a 27°C con ráfagas de viento entre 14 y 26 km/h.

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Influencia del sistema frontal número 4

El Sistema Frontal número 4 será reforzado por una masa de aire frío. Este sistema se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional. Esta dinámica atmosférica traerá precipitaciones a otras zonas, pero no afectará directamente la estabilidad del clima en Guanajuato durante este periodo.

Condiciones en municipios específicos

Los datos muestran variaciones térmicas menores entre las localidades. Se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 24°C en al menos una zona con cielo despejado. Otra área registrará mínimas de 11°C y máximas de 25°C con vientos de 14 km/h.

Un tercer sector pronostica mínimas de 11°C y máximas de 27°C. Esta localidad contará con cielos despejados y rachas de viento de 18 km/h. La localidad de Salamanca especifica mínimas de 10°C y máximas de 27°C con cielo poco nuboso. Las ráfagas en Salamanca alcanzarán los 19 km/h.

Impacto regional y precipitaciones al oriente

Por otra parte, una vaguada en niveles altos de la atmósfera operará sobre el oriente y sur del territorio nacional. El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México originará chubascos y lluvias fuertes. Estas precipitaciones afectarán principalmente al oriente, centro, sur y sureste de la república.

Resumen ambiental y viento en el estado

El panorama general para Guanajuato indica cielos mayormente despejados durante la jornada. El ambiente será fresco por la mañana debido a las bajas temperaturas nocturnas. El viento soplará con velocidades de 10 a 15 km/h y rachas máximas de hasta 26 km/h.