Clima Inestable en Guanajuato: Pronóstico de Lluvias Fuertes y Posible Actividad Eléctrica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica condiciones meteorológicas inestables para Guanajuato el domingo 12 de abril de 2026, con lluvias fuertes, actividad eléctrica y posibles rachas de viento. Se recomienda a la población tomar precauciones.

Guanajuato , Guanajuato .- El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), adscrito a la Comisión Nacional del Agua, comunicó que para este domingo 12 de abril de 2026 se prevé un escenario atmosférico inestable en una amplia extensión del país. Esta situación es consecuencia de la interacción de diversos factores, incluyendo canales de baja presión, la inestabilidad presente en las capas altas de la atmósfera y el aporte de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del golfo de México.

Esta combinación de elementos atmosféricos favorecerá la ocurrencia de lluvias en el centro, el oriente y el sur del territorio nacional, abarcando también el estado de Guanajuato. \En lo que respecta a Guanajuato, las previsiones meteorológicas indican la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, particularmente en la zona noreste de la entidad. En esta región, se espera que las condiciones de nubosidad sean persistentes durante gran parte del día. Estas precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente, acompañadas de actividad eléctrica, lo que incluye relámpagos y truenos, y podrían provocar una reducción temporal de la visibilidad en carreteras y en áreas urbanas. El ambiente general en Guanajuato se mantendrá templado a cálido, aunque se anticipa un aumento en la nubosidad y se esperan condiciones propicias para la ocurrencia de chubascos a lo largo del día. Según los informes del SMN, las lluvias que se pronostican para Guanajuato podrían estar asociadas a descargas eléctricas y existe la posibilidad de caída de granizo, esto debido a la inestabilidad atmosférica que afecta a la Mesa Central. Además, se advierte sobre la posible presencia de rachas de viento con intensidades moderadas a fuertes en diferentes municipios, lo que podría intensificar las condiciones adversas durante la tarde y la noche del domingo.\En relación a las temperaturas, se espera un ambiente que oscilará entre templado y cálido durante la mañana. Por la tarde, se anticipa un incremento hacia condiciones calurosas en varias áreas del estado. Este comportamiento térmico se mantendrá dentro de los rangos característicos de la temporada, aunque se esperan variaciones locales debido a la cobertura nubosa y la presencia de lluvias. Las autoridades meteorológicas han emitido advertencias sobre las posibles consecuencias de las precipitaciones, entre ellas encharcamientos, el incremento de los niveles de arroyos y la potencial ocurrencia de deslaves en zonas montañosas o con pendientes pronunciadas, particularmente en las regiones del noreste de Guanajuato. Se recomienda a la población extremar precauciones ante la posibilidad de caída de ramas, anuncios publicitarios o árboles debido a las rachas de viento asociadas al sistema atmosférico. Finalmente, el SMN ha destacado que este patrón de inestabilidad se mantendrá bajo vigilancia continua, ya que las condiciones meteorológicas podrían experimentar cambios a lo largo del día. Por lo tanto, se exhorta a la población de Guanajuato a mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación y a tomar las precauciones necesarias ante la probabilidad de lluvias, viento y actividad eléctrica





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