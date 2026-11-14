Clima y Pronóstico para Jamaica vs México: 28 Grados y Alta Humedad

Análisis meteorológico detallado para la ida de cuartos de final entre Jamaica y México. Temperaturas de 28 grados, sensación térmica de 33 y 84% de humedad en Kingston.

La Selección Mexicana regresa a la competencia oficial este sábado 14 de noviembre con un desafío crucial. El equipo enfrentará a Jamaica en el primer encuentro de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Este partido define un paso importante hacia la siguiente ronda del torneo continental.

Clima Extremo en Kingston para el Partido

El pronóstico meteorológico indica condiciones calurosas y húmedas para el encuentro. La temperatura alcanzará los 28 grados centígrados al momento del inicio. Los jugadores de la Selección Mexicana deben prepararse para estas condiciones térmicas específicas.

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La sensación térmica se elevará hasta cerca de 33 grados centígrados. Esto ocurrirá a pesar de que el juego se disputará en horario nocturno. El calor persistirá durante toda la primera mitad del partido.

Cronología Meteorológica del Encuentro

El silbato inicial sonará a las 19:00 horas en la Ciudad de México. Esta hora corresponde a las 20:00 horas locales en Kingston, Jamaica. El estadio que albergará la acción es el National Stadium.

Según los datos de Weather Underground, la humedad relativa será del 84%. El viento soplará desde el este a una velocidad de 6 kilómetros por hora. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante el transcurso del juego.

Condiciones para la Segunda Mitad

Si el partido se desarrolla sin interrupciones significativas, las 21:00 horas en Jamaica marcarán el inicio del segundo tiempo. La previsión confirma que la temperatura se mantendrá cerca de los 28 grados. No se esperan variaciones térmicas drásticas entre el inicio y el final del encuentro.

La sensación térmica continuará rondando los 33 grados durante la segunda etapa. Esta estabilidad climática podría afectar el rendimiento físico de los jugadores. El equipo de Rafael Márquez deberá gestionar sus recursos ante el calor constante.

Precipitaciones y Probabilidades de Lluvia

Existe una probabilidad del 17% de lluvia al comienzo del partido. Una hora después del inicio, esta cifra sube ligeramente al 18%. Estas cifras representan una baja probabilidad de precipitaciones significativas.

Aunque las chances son bajas, no se puede descartar por completo la lluvia. Los datos corresponden a un pronóstico general para Kingston consultado el 14 de noviembre. Las mediciones no reflejan condiciones microclimáticas dentro del estadio.

Las condiciones reales pueden cambiar a medida que se acerque el silbatazo inicial. La Selección Mexicana debe estar preparada para cualquier escenario meteorológico. La ventaja competitiva podría depender de cómo se adapten al calor y la humedad.