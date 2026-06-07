Clonación de voz con IA: la nueva arma de los estafadores que engañó a una madre de seis hijos

Una llamada fraudulenta que imitó la voz del hijo de Liz Benz desencadenó un episodio de pánico y revela el aumento de estafas impulsadas por inteligencia artificial, que han generado pérdidas multimillonarias en EE. UU.

Liz Benz, una corredora de seguros de 46 años y madre de seis hijos, vivió una de esas pesadillas que la tecnología moderna ha convertido en una nueva forma de delito.

Una tarde, mientras se encontraba en el salón de su hogar en Buffalo, Nueva York, recibió una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea, una voz que imitaba a su hijo Fred, con un tono angustiado y tembloroso, le explicó que un amigo de Fred había sido asesinado a tiros y que, mientras tanto, su hijo había sido tomado como rehén después de asistir a un partido de fútbol local.

La voz le exigía que entregara una suma de dinero en efectivo en un supermercado cercano para liberar a su supuestamente cautivo hijo. La presión y el miedo instauraron en Benz una escena de pánico que duró cerca de veinte minutos. No fue hasta que revisó la grabación de la llamada con detenimiento que comprendió la naturaleza fraudulenta de la supuesta emergencia.

"Nada me habría convencido de que era una estafa hasta que lo vi con mis propios ojos", declaró Benz a la AFP, describiendo la angustia que la hizo saltar del sofá y seguir las instrucciones del estafador. Este caso se inserta en un fenómeno creciente en Estados Unidos: los fraudes impulsados por inteligencia artificial (IA) que permiten clonar voces a partir de fragmentos breves extraídos de llamadas telefónicas, redes sociales o buzones de voz.

Según el FBI, en 2023 los estadounidenses perdieron más de 893 millones de dólares en engaños facilitados por IA, y la cifra para los mayores de 60 años superó los 7.700 millones de dólares, evidenciando un aumento alarmante respecto al año anterior. Brian Long, director ejecutivo de Adaptive Security, explicó que la barrera tecnológica para crear réplicas de voz realistas se ha reducido drásticamente: "Antes era algo difícil de hacer. Ahora cualquiera puede hacerlo en segundos".

La facilidad de acceso a herramientas gratuitas de clonación de voz ha permitido a estafadores generar audios convincentes que, sin necesidad de una réplica perfecta, logran sembrar suficiente duda y urgencia para que la víctima actúe sin verificar la información. Amit Gupta, ejecutivo de la firma de ciberseguridad Pindrop, señaló que una frase breve como "Mamá, ayúdame" o "Papá, tuve un accidente" basta para desencadenar la reacción deseada.

Los delincuentes complementan a menudo estas voces falsificadas con imitaciones de abogados o empleados bancarios, creando una atmósfera de confusión y presión. En una anécdota similar, el abogado de Filadelfia Gary Schildhorn contó que recibió una llamada en la que una voz que pretendía ser su hijo Brett le informaba que había sido detenido por conducir ebrio y necesitaba pagar una fianza urgente.

Schildhorn, que también cayó en la trampa, describió la experiencia como "una llamada que sonaba como mi hijo, pero sabía que era una estafa". En respuesta a este creciente peligro, autoridades de varios países están considerando regulaciones más estrictas. En México, por ejemplo, se han propuesto normas que obliguen a establecer candados tecnológicos para la clonación de voces e imágenes mediante IA, con el objetivo de proteger a artistas y al público en general.

Mientras tanto, expertos en seguridad recomiendan a la población mantener la calma ante llamadas inesperadas, verificar la identidad del interlocutor a través de canales alternos y nunca transferir dinero bajo coacción. La educación y la capacitación en detección de fraudes con IA son ahora una prioridad para organizaciones tanto públicas como privadas, pues la línea entre la realidad y la manipulación digital se vuelve cada vez más difusa





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