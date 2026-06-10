Club América busca incorporar a Oussama Idrissi para fortalecer el ataque

La directiva del Club América ya trabaja en varios objetivos para reforzar la plantilla del equipo, que buscará volver a ser protagonista del fútbol mexicano. Uno de los objetivos es la incorporación de Oussama Idrissi, un futbolista marroquí que podría convertirse en una alternativa importante para fortalecer el ataque del equipo.

La directiva del Club América ya trabaja en varios objetivos para reforzar la plantilla del equipo, que buscará volver a ser protagonista del fútbol mexicano .

Uno de los objetivos es la incorporación de Oussama Idrissi, un futbolista marroquí que podría convertirse en una alternativa importante para fortalecer el ataque del equipo. El interés del conjunto azulcrema por el atacante no es nuevo, ya que en el pasado hubo conversaciones entre ambas instituciones que no llegaron a buen puerto.

Sin embargo, en esta ocasión, la directiva ya trabaja en varios objetivos para reforzar la plantilla, y la incorporación de Idrissi es uno de ellos. Además, el posible escenario de una salida de Brian Rodríguez durante este mercado aumentaría la necesidad de incorporar un futbolista con características similares para ocupar esa zona del campo.

El delantero Oussama Idrissi cuenta actualmente con un valor de mercado cercano a los 6 millones de euros, y mantiene contrato con Pachuca hasta junio de 2028, una situación que fortalece la posición negociadora de los Tuzos. El interés de América por el atacante no es solo por su calidad como futbolista, sino también por su mercado, que podría ser un activo valioso para el equipo.

Por otro lado, la incorporación de Idrissi también podría ser una forma de reforzar la plantilla del equipo y buscar volver a ser protagonista del fútbol mexicano. La directiva ya trabaja en varios objetivos para reforzar la plantilla, y la incorporación de Idrissi es uno de ellos. El equipo buscará volver a ser protagonista del fútbol mexicano, y la incorporación de Idrissi podría ser una forma de lograrlo.

La situación es compleja, ya que el delantero mantiene contrato con Pachuca hasta junio de 2028, pero la directiva ya trabaja en varios objetivos para reforzar la plantilla, y la incorporación de Idrissi es uno de ellos. La directiva del Club América ya trabaja en varios objetivos para reforzar la plantilla del equipo, y la incorporación de Oussama Idrissi es uno de ellos.

El equipo buscará volver a ser protagonista del fútbol mexicano, y la incorporación de Idrissi podría ser una forma de lograrlo. La situación es compleja, ya que el delantero mantiene contrato con Pachuca hasta junio de 2028, pero la directiva ya trabaja en varios objetivos para reforzar la plantilla, y la incorporación de Idrissi es uno de ellos.

La directiva del Club América ya trabaja en varios objetivos para reforzar la plantilla del equipo, y la incorporación de Oussama Idrissi es uno de ellos. El equipo buscará volver a ser protagonista del fútbol mexicano, y la incorporación de Idrissi podría ser una forma de lograrlo.

La situación es compleja, ya que el delantero mantiene contrato con Pachuca hasta junio de 2028, pero la directiva ya trabaja en varios objetivos para reforzar la plantilla, y la incorporación de Idrissi es uno de ellos





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