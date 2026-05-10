Club América busca mejorar en la próxima temporada y desecha futbolistas medianos

La institución capitalina comienza a perfilar su plantel con vistas al próximo certamen liguero, pero en este proceso debe deshacerse de algunos futbolistas medianos que no convienen al técnico o que estén propensos a recibir una atractiva oferta por parte de otro equipo. Dentro de los próximos despidos de los conjuntos azulcrema podría verse al defensor uruguayo...

El Club América continúa con el proceso de reforzamiento en vista del próximo certamen liguero, en consecuencia de las pretensiones del club en obtener la parte superior en lo que respecta a ganancias, tras la presente temporada.

Sin embargo, dicha situación exige a la institución deshacerse de varios elementos que desempeñan un papel mediático en la escuadra azulcrema, que pueden recibir una gran oferta o, en su defecto, que no se vuelvan a considerar por parte del entreno. En concordancia a lo anterior, ¿quién podrían ser los jugadores que salgan a la brevedad del conjunto azulcrema? Entre los próximos despidos podría verse a..





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Club América Preparativos Para La Próxima Temporada Eliminación De Futbolistas Medianos Deportistas A Los Que Podría Llegar Alguna Ofe Defender Uruguayo En Lista De Despidos

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