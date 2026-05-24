Club América Femenil conquista la Concacaf W Champions Cup 2026, derrotando a Washington Spirit

El equipo mexicano conquistó su primera copa internacional en la rama femenil de la Concacaf y aseguró su participación en el próximo Campeonato Mundial Femenil de Clubes de 2028.

El fútbol femenino mexicano sumó una nueva página internacional este sábado. Club América Femenil derrotó 5-3 a Washington Spirit en el Estadio Hidalgo y conquistó por primera vez la Concacaf W Champions Cup 2026 , en una final que cambió de dueño varias veces y que terminó resolviéndose en los últimos minutos.

El equipo dirigido por Ángel Villacampa tuvo un arranque complicado. Washington presionó alto desde el inicio y obligó a las azulcremas a jugar cerca de su propia área. Durante varios minutos, el conjunto estadounidense encontró espacios y puso a trabajar a la portera Itzel Velasco.

Sin embargo, América aprovechó su primera oportunidad clara. Al minuto 22, Scarlett Camberos apareció por la banda izquierda y mandó un servicio al área que Aylin Avilés empujó sin marca para abrir el marcador y encender las tribunas del Hidalgo. El gol modificó el ritmo del partido





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