Club América retoma interés en David Vázquez para reforzar la Liguilla

El Club América planea refuerzos para el Apertura 2026. El interés en David Vázquez, centrocampista del San Diego FC, continúa tras la clasificación a playoffs y la revisión de objetivos.

El Club América asegura su permanencia en la Liguilla del Apertura 2026, un logro deportivo que permite a la directiva del equipo capitalino mirar con mayor tranquilidad hacia el horizonte del próximo torneo. Lejos de descansar sobre sus laureles, el cuerpo técnico liderado por el entrenador Guillermo Almada ya ha iniciado la planificación estratégica para el refuerzo del plantel en Coapa. Esta anticipación es fundamental para asegurar que la plantilla cuente con la profundidad necesaria para competir con excelencia en los escenarios decisivos de la liga nacional.

Reforzamiento estratégico y objetivos de mercado

La dirección deportiva ha identificado a David Vázquez como uno de los primeros nombres a considerar para el mercado de fichajes. Este jugador ofensivo había sido un objetivo concreto durante el mercado de verano de 2026, pero su incorporacion a las filas azulcremas se vio frustrada por complicaciones administrativas con los papeles. A pesar de que la operación anterior no se concretó, el interés del Club América en las cualidades del mediocampista se mantiene firme y se proyecta hacia adelante.

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Perfil técnico y trayectoria del futbolista

David Vázquez es un talento de apenas 20 años que destaca por su versatilidad en el mediocampo, pudiendo operar tanto por el sector derecho como detrás del delantero. Nacido el 22 de febrero de 2006 en Los Ángeles, California, este futbolista zurdo ha demostrado un recorrido prometedor en las categorías inferiores de Estados Unidos. Su formación se cimentó en la academia del Philadelphia Union, donde se incorporó en 2022 y disputó 57 encuentros con el segundo equipo, anotando 10 goles antes de su promoción al plantel mayor.

Experiencia internacional y desarrollo profesional

La trayectoria reciente de Vázquez incluye pasos clave que elevan su perfil técnico. En julio de 2025 llegó al San Diego FC de la Major League Soccer bajo una cesión, una operación que posteriormente derivó en la adquisición definitiva de su pase por el club estadounidense. Su experiencia internacional abarca el Mundial Sub-17 de 2023 y el Premundial Sub-20 de Concacaf de 2024, representando a su selección nacional en torneos de alta exigencia que validan su nivel competitivo.

Valor de mercado y condiciones contractuales

Para evaluar la viabilidad de una nueva negociación, es necesario considerar el valor actual del jugador. Según la última actualización realizada el 2 de junio por el portal especializado Transfermarkt, David Vázquez posee un valor de mercado estimado en un millón de euros. Esta cifra constituye una referencia general y no garantiza un precio de venta fijo impuesto por el San Diego FC, por lo que el costo final dependerá exclusivamente de las negociaciones bilaterales entre las entidades.

Perspectiva contractual y próximos pasos

El vínculo actual de David Vázquez con el San Diego FC está vigente hasta diciembre de 2027, lo que establece una ventana de tiempo clara para cualquier posible transferencia. Para que el Club América pueda sumar a este mediocampista a su roster, deberá cerrar un acuerdo formal con la dirección deportiva de la MLS. La directiva azulcrema analizará las condiciones económicas y deportivas para determinar si procede la firma, buscando consolidar un elenco competitivo para las etapas decisivas del torneo actual y la preparación del siguiente.