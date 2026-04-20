Club Britania expulsa a Marcos Salas Contreras por actos hostiles y difamación

El Club Britania formaliza la expulsión de Marcos Salas Contreras tras detectar actitudes hostiles y una campaña de desinformación contra el Consejo de Administración, desmintiendo además supuestos desvíos de fondos y elecciones ilegales.

El Consejo de Administración del Club Social y Deportivo Las Ánimas S.A. de C.V. Britania ha tomado una medida contundente este lunes al oficializar la expulsión de Marcos Salas Contreras . Esta decisión, fundamentada en un historial de actitudes hostiles y comportamientos agresivos, fue anunciada por el presidente del Consejo, Gerardo Rafael Garza Dávila.

Según las autoridades del club, aunque esta resolución implica que Salas Contreras tiene prohibido permanentemente el acceso a las instalaciones, es importante precisar que su membresía y los derechos de sus beneficiarios permanecen vigentes bajo la normativa interna. Esta aclaración busca separar las conductas individuales del socio expulsado de los derechos que corresponden a su núcleo familiar, manteniendo así la estabilidad institucional. Garza Dávila fue enfático al desmentir categóricamente las acusaciones que circulan en torno a una supuesta malversación de fondos o malos manejos financieros. El directivo subrayó que las finanzas del club se someten a auditorías externas cada año, obteniendo resultados que confirman una gestión sana y transparente. Respecto a las denuncias por presunto fraude que han sido esgrimidas por ciertos sectores de la membresía, el presidente declaró que hasta la fecha ninguna autoridad competente le ha notificado algún requerimiento legal. De presentarse cualquier citatorio judicial, el directivo se mostró totalmente dispuesto a comparecer para demostrar la falsedad de las imputaciones, argumentando que se trata de señalamientos mediáticos carentes de pruebas documentales o contables que los respalden ante un tribunal. El conflicto alcanzó un punto álgido cuando se abordó el tema de la supuesta asamblea para elegir una nueva directiva, evento que, según el Consejo de Administración, carece de cualquier validez legal. Garza Dávila explicó que, conforme a los estatutos y reglamentos del club, la convocatoria oficial para la asamblea ordinaria reunió a 198 de los 937 socios. Sin embargo, Marcos Salas irrumpió con un grupo externo para intentar validar una mesa directiva paralela, una acción que el Consejo califica como una farsa motivada por intereses políticos y ambiciones personales. Ante este panorama, el Consejo de Administración hizo un llamado a la cordura y a la responsabilidad informativa, advirtiendo que las calumnias y la desinformación no solo dañan el prestigio de la institución, sino que también fracturan la convivencia armónica entre los socios. Las autoridades confirmaron que procederán legalmente contra quienes continúen difundiendo falsedades que afecten la integridad del club y de sus representantes, dejando claro que no permitirán que intereses particulares se antepongan al bienestar de la comunidad deportiva. La directiva concluyó reiterando que la vida institucional requiere madurez y que las diferencias deben canalizarse mediante los procesos democráticos internos y no a través de actos que violan las normas de convivencia social





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