Club El Economista presenta comedia teatral con elenco destacado

El Club El Economista celebra su 25 aniversario con una comedia teatral que aborda los desafíos escénicos, el talento actoral y el poder de la risa como catarsis para el público.

El Club El Economista ofreció una experiencia exclusiva para sus suscriptores al acercarles al mundo del teatro con la comedia titulada "Qué desastre de función". Esta producción combina elementos de humor, talento actoral y una mirada detallada al detrás de escena, invitando al público a olvidar la rutina y redescubrir el poder de la risa. La obra presenta a una compañía teatral enfrentando una serie de retos para llevar a cabo una representación, donde los errores parecen multiplicarse y cada intento por solucionar un problema provoca situaciones aún más complejas.

Detalles del elenco y sus personajes

Marco Antonio García interpreta a Sergio, un actor veterano que enfrenta problemas de alcoholismo y dificultades propias de la edad. Su condición provoca una serie de malentendidos que alimentan el caos de la historia, aunque García destaca que hay algo que mantiene a Sergio sobre el escenario: la oportunidad que le brinda una amiga actriz para continuar ejerciendo su profesión. Esta capa de complejidad añade profundidad a la trama y al desarrollo del personaje principal.

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Juan Ríos asume el rol de Félix, quien dentro de la obra representada en la historia interpreta a Phillip. Ríos explica que se trata de una narrativa que sucede detrás de una producción escénica, donde uno de los mayores desafíos consiste en conseguir que los errores parezcan espontáneos. Él señala que, en realidad, cada movimiento, equivocación y reacción está meticulosamente calculado para mantener la ilusión de la comedia física en escena.

Anahí Allué interpreta a la señora Clackett y a Lolita Oca, destacando la estructura de esta comedia inglesa. Allué elogió el trabajo escenográfico de Emilio Zurita y extendió una invitación al público para asistir y disfrutar de una historia en la que el caos teatral se convierte en el hilo conductor de la narrativa. Su presentación resalta la importancia de la dirección artística en la cohesión de la obra.

Astrid Mariel Romo interpreta a la actriz Valeria y al personaje de Vicky dentro de la obra, compartiendo que su personaje representa el entusiasmo y la energía de una persona que comienza su camino profesional. Romo está dispuesta a darlo todo por destacar sobre el escenario, mostrando la pasión y el compromiso necesarios para triunfar en el medio artístico. Su rol aporta un contraste vibrante a los personajes más establecidos.

Impacto en el público y celebraciones

Las experiencias de los lectores y suscriptores se presentaban como únicas, permitiendo conocer de cerca a los maravillosos actores de esta obra. Arturo Contreras, un suscriptor presente, felicitó al Club por su 25 aniversario, resaltando la calidad del evento. Por su parte, Eduardo Huerta describió la puesta en escena como interesante, con mucha dinámica y una conjunción de diálogos que consideró bastante padre. Estos testimonios reflejan la conexión emocional que genera la producción.

Con esta experiencia, los suscriptores disfrutaron de una propuesta que demuestra que detrás de cada aparente desastre existe un trabajo de coordinación, disciplina y talento. La producción no solo busca provocar carcajadas, sino también recordar que el teatro y el humor son grandes aliados para sanar, compartir y disfrutar de la vida. Este mensaje de catarsis y conexión humana resuena fuertemente con la audiencia actual.

Información práctica para la asistencia

Los boletos para asistir a la función se pueden adquirir directamente en la taquilla del teatro o a través de Ticketmaster. Esta disponibilidad facilita el acceso a la obra para nuevos espectadores interesados en vivir la misma experiencia de humor y reflexión. La estructura de la comedia invita a la audiencia a participar activamente en la risa colectiva, cerrando una noche memorable llena de arte y entretenimiento.