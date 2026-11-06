CMLL anuncia cartelera estrella con Blue Panther y Averno en Arena Coliseo y Arena México

El Consejo Mundial de Lucha Libre presenta un fin de semana de alta acción con Blue Panther y Averno como figuras principales en las Arenas Coliseo y México los días 7 y 8 de noviembre.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) prepara dos jornadas de competencia intensa para este fin de semana, destacando la participación de leyendas y luchadores actuales en dos de los templos más icónicos del deporte espectaculo en México. Las actividades se llevarán a cabo específicamente el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, con eventos principales que prometen definir rivales y consolidar alianzas en el cuadrilátero.

El primer evento tiene lugar el sábado 7 de noviembre a las 19:30 horas en el Centro de México, conocido como la Arena Coliseo. Este escenario, con una historia que abarca décadas, recibirá a la tradicional función del "Embudo de Perú 77". La lucha estelar de la noche será un enfrentamiento de relevos de seis hombres, donde el legendario Blue Panther se unirá a Neón para medir fuerzas contra el dúo compuesto por Averno y Ángel de Oro. Este partido central representa el punto más alto de interés para los aficionados que asistirán al recinto.

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Antes de la lucha principal, el cartel del sábado incluye una semifinal en formato de Mano a Mano donde se enfrentarán Euforia y Gemelo Diablo I. El evento también contará con un combate especial bajo la modalidad de tercias llamado "Los Dragones", en el que el equipo integrado por Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario se enfrentará a un trío adversario formado por El Terrible, El Elemental y Máquina Letal. Estas combinaciones buscan demostrar la superioridad física y técnica de cada grupo en el ring.

La cartelera del sábado se completa con una lucha en la que Tabata, Hécate y Johnnie Robbie tendrán como oponentes a Princesa Sugehit, Candela y Astoreth en el segmento femenino. Para cerrar la jornada previa al evento estelar, se disputará un match relámpago entre Kaligua y Pequeño Volador Jr., un combate de velocidad y estrategia que suele definir el ritmo de la competencia antes de las grandes contiendas.

El domingo 8 de noviembre, la atención se traslada a la Arena México para un espectáculo centrado en la competitividad de las tercias. Este torneo reunirá a cuatro equipos distintos que buscarán la victoria en un formato que combina la experiencia de luchadores veteranos con la energía de las nuevas promesas. Entre los contendientes se encuentran figuras reconocidas internacionalmente como Volador Jr., Kimba y Tenochca, quienes compiten junto a Averno, Espanto Jr. y Carnífice, Neón, Alexius y Péndulo, y por último, Bárbaro Cavernario, Troglodita y Feroz.

Además del torneo principal de tercias, el evento del domingo incluye un match relámpago de técnicos entre Brillante Jr. y Capitán Suicida, lo que añade variedad al perfil de lucha ofrecido a la audiencia. Otra sección destacada es La Fuerza Poblana, donde el trío formado por Stigma, Arkalis y Rayo Metálico se enfrentará a Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr. En la categoría de Pequeñas Estrellas, se verá a Pequeño Magia y Kaligua junto a Mercurio en un combate triangular que muestra el talento emergente del CMLL.

Para los aficionados que deseen presenciar estos eventos en vivo, los boletos para las funciones del 7 y 8 de noviembre están disponibles a través de canales oficiales. Los espectadores pueden adquirir sus entradas directamente en las taquillas físicas ubicadas en la Arena Coliseo y la Arena México, asegurando su acceso a las butacas disponibles. Alternativamente, existe la opción de compra a través del sistema Ticketmaster, facilitando la adquisición de entradas para aquellos que no puedan acercarse personalmente a los recintos.