CNA reafirma su independencia técnica y presenta su programa institucional para 2026-2030

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) reafirmó su independencia técnica y presentó su Programa Institucional 2026-2030, destacando su enfoque en seis sectores prioritarios y su alineación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la CNA mantendrá su autonomía a pesar de estar bajo la Secretaría de Economía tras la reforma constitucional de 2024.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) reafirmó su independencia técnica en un evento reciente, donde el secretario de Economía , Marcelo Ebrard, destacó que la institución mantendrá su autonomía a pesar de estar ahora bajo la Secretaría de Economía tras la reforma constitucional de 2024.

Durante la presentación del Programa Institucional de la CNA 2026-2030, Ebrard aseguró que la comisión seguirá siendo un órgano independiente y que cuenta con el respaldo de su dependencia. La reforma de 2024 eliminó varios órganos autónomos, incluyendo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que fue reemplazada por la CNA.

Aunque ahora forma parte de la estructura de la Secretaría de Economía, la CNA conserva su independencia técnica, lo que fue ratificado por Andrea Marván, comisionada presidenta de la CNA y última presidenta de la Cofece. Marván describió este momento como una graduación para la CNA después de un proceso de evolución y transformación. La CNA fue creada en junio de 2025 y comenzó a operar en octubre del mismo año.

Ebrard mencionó que, desde que la CNA fue reintegrada a la Secretaría de Economía, ha recibido múltiples quejas de agentes económicos afectados por sus decisiones, pero aclaró que no interferirá en sus acciones para mantener su independencia. La presidenta de la CNA, Andrea Marván Saltiel, propuso una directriz para la agencia que combina rigor técnico con vocación social.

Explicó que el rigor técnico garantiza certeza a inversionistas y empresas, mientras que la vocación social busca acercar la política de competencia a la población mexicana. Marván Saltiel, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para continuar al frente de la CNA, destacó que la política antimonopolio está alineada con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan México, siguiendo una tendencia global de autoridades de competencia que promueven el crecimiento y desarrollo.

La CNA busca ser un catalizador para el desarrollo regional, cerrar brechas de desigualdad y poner a la población en el centro de su atención. Este enfoque se alinea con prácticas en Europa y América del Norte. El Programa Institucional de la CNA 2026-2030 será sometido a consultas con los sectores interesados antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Marván Saltiel adelantó que el programa se enfocará en seis sectores prioritarios: financiero, telecomunicaciones y radiodifusión, transporte, agroalimentario, salud y compras públicas





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