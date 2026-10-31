CNDH señala negligencia del IMSS tras la muerte de un mayor en Mexicali

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado la negligencia de dos médicos y la responsabilidad institucional del IMSS en la muerte de una persona adulta mayor en Mexicali, debido a la falta de recursos y a la demora en una cirugía y procedimientos cruciales.

Una persona adulta mayor falleció en el Hospital General de Zona número 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) en Mexicali, Baja California, después de una prolongada hospitalización sin recibir la cirugía urgente que requería.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha investigado y documentado la negligencia de dos médicos y la responsabilidad institucional del IMSS por la falta de recursos que impidió la realización de los estudios preoperatorios necesarios. En su informe se señala que la intervención quirúrgica debió realizarse entre tres y cinco días posteriores al 23 de mayo de 2025, pero fue programada erróneamente para el 4 de julio.

Also read Complicaciones viales en la CDMX por marcha del IMSS, Día de Muertos y F1

CNDH documenta negligencia médica en Mexicali

La operación jamás se efectuó, y el paciente murió el 9 de julio, cinco días después, tras complicaciones infecciosas derivadas de su estancia prolongada en el hospital. Según la investigación, la víctima estuvo internada desde el 6 hasta el 13 de mayo de 2025. Un día después de recibir el alta, regresó al hospital por diversas molestias, y los médicos diagnosticaron la necesidad de una urgente sustitución de la válvula mitral y la realización de un cateterismo.

Sin embargo, el personal médico omitió proporcionarle el tratamiento adecuado y trasladarlo a una unidad de tercer nivel, a pesar de reconocer su condición de vulnerabilidad, ya que era mayor y padecía enfermedades crónico‑degenerativas. La cirugía se programó finalmente para el 4 de julio en otro hospital regional, mientras el paciente permanecía en la zona 30.

Un día antes de la operación, la 3 de julio, se le colocó en aislamiento sin que la familia recibiera explicaciones sobre las razones o la duración de estas medidas. La noticia del fallecimiento llegó a la familia el 9 de julio.

Infección hospitalaria provocó la muerte

El dictamen médico de la CNDH estableció que el paciente recibió antibióticos durante más de cuarenta días y desarrolló una infección asociada con estancias hospitalarias prolongadas, particularmente en personas con antecedentes de uso continuo de antibióticos o sistemas inmunológicos debilitados. La CNDH concluyó que la demora en la cirugía, la falta del cateterismo, el prolongado uso de antibióticos y la ausencia de tratamiento oportuno de las complicaciones infecciosas fueron factores causales de su muerte.

Se atribuyó al IMSS una responsabilidad institucional, ya que el hospital carecía de los recursos necesarios para completar el protocolo prequirúrgico y debería haber transferido al paciente a otra unidad con capacidad para los procedimientos o haber gestionado la atención mediante servicios subrogados. Las denuncias públicas sobre las irregularidades fueron presentadas ante la CNDH el 6 y 7 de julio de 2025, antes del fallecimiento del paciente.

CNDH exige reparación y capacitación

En respuesta, la CNDH ha solicitado al IMSS la reparación integral del daño a los familiares, la atención psicológica o tanatológica, y ha dispuesto una investigación de las responsabilidades administrativas del personal involucrado. Además, se exige a la institución implementar un programa de capacitación continua en derechos humanos para los médicos de los servicios de Medicina Interna y Cardiología del hospital de Mexicali, así como emitir una circular dirigida al personal médico recordando sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El caso ha puesto de relieve la necesidad de garantizar una atención médica adecuada y oportuna, especialmente en pacientes vulnerables, y ha generado una presión pública para reforzar los estándares de calidad y responsabilidad en el sistema de salud del país.