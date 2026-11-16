La Comisión Nacional de Energía estableció los costos máximos de Gas LP para Guanajuato del 15 al 21 de noviembre, manteniendo la estabilidad sin cambios en las 16 regiones del estado.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó oficialmente la tabla de precios máximos aplicables para el Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) en los municipios del estado de Guanajuato. Esta actualización establece la tarifa vigente para el periodo comprendido entre el viernes 15 y el sábado 21 de noviembre de 2026. El organismo regulador confirmó que no se registraron modificaciones en las cifras, lo que indica una situación de total estabilidad en el mercado doméstico durante esta semana.

Estabilidad en los costos regionales

Los expertos en el sector energético señalan que el costo promedio por kilo de Gas LP en todo el territorio de Guanajuato se mantendrá por encima de los 21 pesos. La variación general de los precios se ubicará estrictamente entre los 20.77 y los 21.99 pesos por cada kilogramo vendido al consumidor final. Esta cifra refleja la ausencia de aumentos o descuentos en los costos máximos que la CNE ha establecido previamente, garantizando un entorno de precios predecible para las familias guanajuatenses.

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Distribución regional y municipios específicos

La Comisión Nacional de Energía dividió el estado en 16 regiones para aplicar tarifas diferenciadas según la logística de distribución. En la región que incluye Acámbaro, Coroneo, Jerécuaro, Salvatierra, Santiago Maravatio y Tarandacuao, el precio máximo por kilo es de 21.24 pesos y por litro es de 11.47 pesos. Asimismo, para los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Juventino Rosas y Tarimoro, el precio máximo por kilo alcanza los 21.33 pesos y por litro se fija en 11.52 pesos.

Valores más altos y menores del estado

En la zona que abarca Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Juventino Rosas y Tarimoro, el precio máximo por kilo es de 21.33 pesos y por litro de 11.52 pesos. Mientras tanto, para los municipios de Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú, el precio máximo por kilo es de 21.22 pesos y por litro de 11.46 pesos. Esta diversidad de tarifas responde a las distancias logísticas desde los puntos de abasto hacia cada centro municipal.

Magnitudes económicas y poder adquisitivo

La comparación entre las zonas revela que los municipios de Cortazar y Villagrán son los lugares donde más caro se vende el Gas LP, alcanzando un costo de 21.99 pesos por kilo. Por el contrario, la región que registra el precio más bajo en Guanajuato, con un costo de 20.77 pesos por kilo, incluye a los municipios antes mencionados como Acámbaro y Salvatierra. Al comprar un tanque de 30 litros en la zona de mayor costo, este podría costar 659.7 pesos, lo que impacta directamente en el presupuesto familiar.

Perspectivas de mercado nacional

Los datos de la CNE indican que, con los precios actualizados, en todo el estado el costo por kilo superará los 21 pesos, consolidando una tendencia de contención en las subas. En el caso de la venta de Gas LP por litro, esta rondará entre los 11.21 y los 11.88 pesos, donde su precio promedio en los 46 municipios será mayor a los 11 pesos. Esta estructura de precios se aplica hasta el sábado 21 de noviembre de 2026, momento en el que la Comisión Nacional de Energía deberá realizar una nueva evaluación para determinar si se mantienen las tarifas actuales o si se ajustan para la siguiente quincena.