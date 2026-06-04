CNTE acuerda liberar casetas de peaje en CDMX y estados este jueves

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) liberará las casetas de peaje en accesos a la Ciudad de México y estados este jueves, luego de un encuentro con la comisión de negociación.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) acordó liberar las casetas de peaje en accesos a la Ciudad de México y estados este jueves, luego de un encuentro con la comisión de negociación.

La actividad central se concentrará en las casetas que conectan a la capital del país con otras regiones, mientras que en los estados donde la CNTE tiene presencia se replicarán acciones de protesta para mantener la presión sobre el gobierno federal. Las demandas de la CNTE incluyen la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, mejoras en el sistema de pensiones y atención a diversas demandas laborales del magisterio disidente.

A 11 días del paro nacional, la CNTE seguirá con las movilizaciones y bloqueos en la capital del país y otras entidades, hasta que se logren avances en las negociaciones con el gobierno federal. La comisión de negociación se reunirá en sesión permanente para evaluar el desarrollo de las movilizaciones y definir las siguientes acciones. Los dirigentes magisteriales señalaron que las autoridades no presentaron una respuesta satisfactoria a sus demandas, por lo que las acciones de protesta continuarán.

La CNTE ha mantenido un movimiento de presión en los últimos días con marchas, bloqueos, plantones y toma de instalaciones en la capital del país y otras entidades





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