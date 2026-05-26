CNTE adelanta huelga nacional y confronta a la policía en el centro de la Ciudad de México

Los docentes de la CNTE iniciaron su movilización antes del 1 de junio, exigiendo un aumento salarial del 100%, la homologación de prestaciones y nuevas plazas de base, mientras se producen enfrentamientos con la policía en la zona del Zócalo.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) intensificaron su protesta este lunes 25 de mayo, al adelantar la huelga nacional que había sido programada para el 1 de junio.

La decisión de iniciar la movilización antes de lo previsto surge como respuesta al deseo de atraer la atención de la opinión pública y del gobierno durante el Mundial de fútbol, cuando la mayor parte del país está concentrada en el evento deportivo. Los agremiados tienen como demandas principales un incremento salarial del cien por ciento, la homologación de todas sus prestaciones laborales y la creación de plazas de base que aseguren una mayor estabilidad en el empleo docente.

Los manifestantes recorrieron la avenida Juárez y, más tarde, la calle 5 de Mayo, donde se desencadenaron escaramuzas entre miembros de la CNTE y fuerzas policiales. La policía formó un cerco con escudos a escasas cuadras del Zócalo, lo que culminó en el uso de gases lacrimógenos por parte del cuerpo antidisturbios para dispersar a los concentrados.

A pesar de la tensión, los profesores mantuvieron su plantón en la calle 5 de Mayo, bloqueando una importante vía que conecta el Eje Central con la zona del Zócalo y generando interrupciones en la circulación vehicular y de transporte público. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que el gobierno respeta el derecho constitucional a la libre manifestación, pero subrayó la necesidad de que los actos se desarrollen sin afectar la seguridad ciudadana ni la movilidad urbana.

Desde la CNTE se informó que, si bien se habían programado marchas simultáneas en varios estados del país para el inicio de junio, la urgencia de sus reclamos los llevó a adelantar las protestas al fin de semana. Los docentes explicaron que la coincidencia con el Mundial les permite ejercer presión sobre las autoridades en un momento de máxima exposición mediática.

Además, señalaron que la falta de reconocimiento de sus prestaciones y la ausencia de nuevas plazas de base son factores estructurales que deterioran la calidad educativa y la motivación del personal docente. En el desarrollo de la jornada, los manifestantes trataron de instalar un plantón permanente en la zona del Zócalo, pero fueron impedidos por los agentes de seguridad que reforzaron la presencia policial alrededor del área.

La situación derivó en un debate político más amplio, en el que el alcalde de la Ciudad de México y la subsecretaría de Educación fueron llamados a negociar una solución que contemple un aumento salarial real, la regularización de prestaciones y la generación de nuevos cargos de base. Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación la escalada de los enfrentamientos, que ya han dejado varios heridos leves y una creciente sensación de incertidumbre sobre el futuro de la negociación laboral en el sector educativo.

La CNTE anunció que continuará con su plan de paralizar las actividades académicas y laborales hasta que el Gobierno federal atienda de manera integral sus demandas, bajo la premisa de que la educación es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado por la falta de recursos ni por la ausencia de voluntad política





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