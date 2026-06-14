CNTE amenaza con intensificar movilizaciones si no hay respuesta a sus demandas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó la continuidad de sus protestas, incluido un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y acusó al gobierno de represión. Exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y una solución al tema pensionario.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) ha endurecido su discurso y ha amenazado con intensificar las movilizaciones hasta obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas.

En una asamblea nacional representativa, los dirigentes del magisterio disidente ratificaron la continuidad de sus acciones de protesta, que incluyen un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y reiteraron su exigencia de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Acusaron al gobierno federal de responder a sus movilizaciones con medidas de contención y acciones que calificaron como represivas, especialmente tras los episodios de confrontación registrados desde el 26 de mayo y la creciente presencia de cuerpos de seguridad en las protestas.

Además, denunciaron la participación de grupos civiles en labores de contención el pasado 11 de junio, así como la limpieza forzada de espacios públicos por parte de autoridades del Centro Histórico, en lo que consideran un intento por desmantelar su campamento. Los líderes de la CNTE señalaron que, a pesar del discurso de diálogo que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el 1 de mayo, la respuesta oficial del 15 de mayo no abordó el tema pensionario que consideran prioritario.

Recordaron que su pliego de demandas incluye siete puntos centrales, pero el incumplimiento en materia de reforma al sistema de pensiones del ISSSTE mantiene vivo el conflicto. A casi dos semanas de la huelga declarada, el movimiento mantiene su plantón en la capital y espera la resolución de asambleas estatales para reafirmar la unidad. Subrayaron que las movilizaciones continuarán mientras no haya una respuesta concreta y satisfactoria.

Finalmente, la CNTE declaró formalmente reinstalada su Asamblea Nacional Representativa y ratificó su estrategia de organización, movilización y negociación para alcanzar una solución a sus planteamientos. El anuncio se da en un contexto de tensión creciente, con el magisterio dispuesto a prolongar sus acciones de protesta y el gobierno atribuyendo los desalojos a mandatos judiciales.

La posibilidad de un diálogo real parece condicionada al cumplimiento de las demandas históricas del movimiento, particularmente en lo que respecta a los derechos pensionarios y laborales de los trabajadores de la educación





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