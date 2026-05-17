CNTE anuncia huelga nacional en 2026 y marcha al Zócalo para exigir reformas y aumento salarial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio a conocer que se acordó ir a huelga nacional el lunes 1 de junio de 2026. Asimismo, informaron que habrá una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, donde instalarán un plantón, con el fin de exigir la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, así como la derogación de la Reforma Educativa y aumento salarial de hasta el 100%. "No hay manera de frenar la huelga nacional; la única forma es la abrogación de las dos reformas", aseguró Isael González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) dio a conocer que se acordó ir a huelga nacional el lunes 1 de junio de 2026.

Asimismo, informaron que habrá una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, donde instalarán un plantón, con el fin de exigir la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, así como la derogación de la Reforma Educativa y aumento salarial de hasta el 100%.

"No hay manera de frenar la huelga nacional; la única forma es la abrogación de las dos reformas", aseguró Isael González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas. Instalarán Asamblea Nacional Representativa.

Asimismo, la Coordinadora anunció que al concluir la marcha se instalará una Asamblea Nacional Representativa, la cual determinará las acciones a seguir.

"La protesta no es en contra de la afición, no es en contra de todos los ciudadanos que estén alrededor del estadio o a los ciudadanos que estén en la Ciudad de México, sino es en contra de las políticas neoliberales de este gobierno", aseguró la profesora Elvira Veleces, dirigente de la sección 14 de Guerrero. CNTE sostiene que la huelga es una necesidad.

Por su parte, Isael González, dirigente de la sección 7 de Chiapas, aseguró que durante la huelga nacional se llevarán a cabo asambleas para establecer acciones dependiendo de cada jornada.

"La huelga nacional es una necesidad, no es un capricho, en virtud de que el gobierno mexicano no da respuestas y no cumple con los compromisos que asumieron ellos mismos", sostuvo





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