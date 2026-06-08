CNTE anuncia movilizaciones frente a Televisa y TV Azteca; Sheinbaum promete Mundial en paz

La CNTE realizará protestas frente a medios de comunicación para exigir cobertura objetiva, mientras el gobierno de Sheinbaum busca evitar conflictos antes del Mundial 2026. Los maestros denuncian falta de avances en el diálogo y desmienten rumores sobre la salud de un docente herido.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) anunció que realizará movilizaciones frente a las instalaciones de Televisa, TV Azteca y otros medios de comunicación, en protesta por lo que califican como una cobertura parcial y tendenciosa de sus demandas.

Los maestros disidentes exigen una información objetiva sobre sus movilizaciones y las razones que las motivan, en un contexto donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido que el Mundial de la FIFA 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, se desarrolle en paz y sin represión. La CNTE, que mantiene un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México desde hace semanas, busca visibilizar sus demandas de abrogación de la reforma educativa, mejores condiciones laborales y un sistema de pensiones justo.

El magisterio disidente informó que, hasta el momento, no existe una fecha para retomar las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). La última reunión se realizó el jueves pasado, cuando funcionarios federales presentaron una propuesta relacionada con el sistema de pensiones.

Sin embargo, integrantes de la CNTE señalaron que el planteamiento no atiende de fondo sus principales exigencias, entre ellas la abrogación de la reforma educativa y la cancelación de los procesos de evaluación punitiva. Ante la falta de avances, la coordinadora aseguró que las movilizaciones continuarán y que incluso se fortalecerán con la llegada de más contingentes de varios estados del país.

En otro frente, la CNTE desmintió versiones difundidas en algunos medios y redes sociales respecto a que un docente perdió completamente la vista tras los enfrentamientos recientes con la policía. Explicaron que el maestro aún se encuentra bajo valoración médica y que falta una cirugía para conocer el diagnóstico definitivo. También rechazaron que exista alguna campaña oficial de recaudación o cuentas bancarias para recibir donaciones, advirtiendo sobre posibles fraudes.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum, durante su conferencia matutina, aseguró que existen grupos interesados en proyectar una imagen internacional de confrontación antes del arranque del Mundial.

"Lo que buscan es que la nota internacional sea que el gobierno de México reprime a maestros", declaró. Sheinbaum sostuvo que su administración mantendrá el diálogo como principal estrategia para atender el conflicto y garantizar el desarrollo normal de las actividades relacionadas con el torneo internacional, reiterando su compromiso con una solución pacífica





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