CNTE anuncia movilizaciones y marcha rumbo al Estadio Ciudad de México para exigir demandas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha anunciado diversas movilizaciones programadas para este jueves 11 de junio en la Ciudad de México, en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026. Los integrantes del magisterio disidente tienen previsto reunirse en la Central del Sur Taxqueña y luego avanzar hacia el Estadio Ciudad de México para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, entre otras demandas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) ha anunciado diversas movilizaciones programadas para este jueves 11 de junio en la Ciudad de México, en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Los integrantes del magisterio disidente tienen previsto reunirse en la Central del Sur Taxqueña, ubicada en Calzada Taxqueña número 1320, colonia Campestre Churubusco, en la alcaldía Coyoacán, y luego avanzar hacia el Estadio Ciudad de México. La CNTE mantiene sus protestas para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, además del regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales, incremento salarial y mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Entre sus demandas también se encuentran detener los descuentos salariales aplicados a trabajadores que participaron en movilizaciones, garantizar seguridad para la comunidad escolar y mejorar las condiciones de planteles educativos, principalmente en zonas rurales





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