CNTE bloquea Reforma y otras avenidas en la CDMX; convoca asamblea para decidir futuro de movilizaciones

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon Paseo de la Reforma, Juárez y Bucareli tras no ser recibidos en la SEP. Convocan asamblea nacional para definir si continúan las protestas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) realizó este miércoles 12 de junio una serie de movilizaciones en la Ciudad de México que incluyeron el bloqueo de importantes avenidas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Bucareli.

Los maestros, pertenecientes a las secciones 9, 10 y 11, se congregaron primero frente a la Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en Isabel La Católica No.165, con el fin de presentar sus demandas y ser recibidos por autoridades educativas, lo que no ocurrió. Tras permanecer por varias horas en el lugar y dejar algunas pintas en las puertas principales del edificio, los manifestantes decidieron, mediante votación a mano alzada, levantar el campamento en ese punto y trasladarse a sus campamentos habituales.

El secretario general de la sección 9, Pedro Hernández, explicó que la decisión se tomó ante la falta de respuesta directa por parte de las autoridades, incluyendo al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien según el líder sindical ofreció una disculpa mediante un mensaje pero no concretó una reunión. Hernández convocó a una Asamblea Nacional Representativa para el sábado 13 de junio a las 12:00 horas, donde cada escuela, comité de lucha y sección deberá presentar sus propuestas para definir si continúa la jornada de movilizaciones.

La jornada de protesta se desarrolló en un contexto de tensión con las autoridades capitalinas, ya que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha manifestado que está dispuesta al diálogo sin intermediarios, pero ha criticado las movilizaciones que afectan a la población. Los maestros de la CNTE rechazan la propuesta de retiro que, según denuncian, implicaría la pérdida de derechos básicos como el servicio médico y la pensión para los familiares en caso de fallecimiento de los docentes en activo.

Por lo tanto, la asamblea del sábado será crucial para determinar los siguientes pasos del movimiento, que podría mantener o intensificar sus acciones de protesta en la capital del país. Las movilizaciones generaron caos vial en una de las zonas más transitadas de la Ciudad de México, afectando a miles de capitalinos, pero los maestros insistieron en que su lucha es por mejores condiciones laborales y en defensa de la educación pública





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