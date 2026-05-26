La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sostiene protestas en el Centro Histórico; el Gobierno llama al diálogo mientras la organización pide la reinstalación de mesas tripartitas y la recuperación de un sistema de pensiones sin Afores. Un docente muere en la manifestación, lo que persa el riesgo de seguridad a los grupos que se encuentran en el plantón.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) sigue manteniendo movilizaciones y un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Desde el pasado fin de semana, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha estado en conversaciones con representantes de la Sección 22 de la CNTE para asegurar la protección de los docentes, así como condiciones de seguridad, atención médica y la preservación de su integridad durante las protestas.

Se han coordinado estos diálogos con autoridades de Protección Civil y el personal de los servicios de emergencia para vigilar la instalación de estructuras metálicas, pantallas y grúas que acompañan los actos, garantizando que el entorno no resulte peligroso para los grupos masivos que participan. El Gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó la apertura de mesas de diálogo en los últimos días.

Uno de los encuentros se realizó este martes a las 12:00 horas, donde la titular de la dependencia ratificó que los canales institucionales siguen disponibles para recibir las peticiones de la CNTE, siempre bajo un marco de respeto, legalidad y búsqueda de consensos. Este callado clamor de los docentes se enfoca también en la restauración de un sistema de pensiones sin la participación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), una demanda histórica de la organización.

Además, la CNTE ha pedido que se reestablezcan mesas tripartitas que incluyan al gobierno federal, el sector privado y la sociedad civil para abordar de forma más integral las problemáticas del sector educativo. Sin embargo, la tensión aumenta cuando un integrante de la CNTE perdió la vida durante la protesta.

El día de este martes, un docente de 44 años fue encontrado inconsciente en el plantón de la calle 5 de Mayo; policías de la Seguridad Ciudadana reportaron la situación y solicitaron asistencia médica. Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) intervino, pero lamentablemente el hombre ya no presentaba signos vitales. El reporte preliminar del incidente indica un posible infarto agudo de miocardio.

La zona fue suspendida y un aísla de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encargó de las diligencias. A pesar de la muerte y la gravedad de la situación, la CNTE no ha alterado los planes de movilización programados para los próximos días, que incl favor a nuevas protestas en avenidas clave de la capital.

Asimismo, se reportaron nuevas movilizaciones en distintas otras zonas; la plática indica que avanzarán hacia Paseo de la Reforma y la ubicación de la Secretaría de Gobernación en la colonia Juárez. En medio de esta coyuntura, los periodistas y responsables de la cobertura han intentado 1) describir los detalles de las protestas, 2) señalar los principios de la narrativa de la CNTE y 3) publicar la información proporcionada por las autorfake.

La referencia a la causa del fallecimiento y la seguridad de la protesta subraya la necesidad de una participación citoyne segura y prevista entre los aspectos sean necesarios. En el lado de la economía, otra noticia oscila en tratar los comportamientos del mercado actual. Micron, la empresa fabricante de chips de memoria, se ha unido al club del billón de dólares de valor de mercado, por el impulso de sus chips de memoria.

La compañía experimenta un crecimiento de valor en el mercado y continúa expandiendo su participación en la cadena de suministro de dispositivos electrónicos, con un enfoque en la tecnología de almacenamiento de datos





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