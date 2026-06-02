CNTE denuncia represión policial; SSC niega uso de proyectiles

Tres maestros de Guerrero resultaron heridos durante protestas en el Zócalo capitalino; la CNTE acusa a la SSC de usar proyectiles, mientras la corporación lo niega.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) ha denunciado el uso de fuerza excesiva por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) durante las protestas del lunes en el centro de la Ciudad de México.

Según los maestros, tres docentes de Guerrero resultaron heridos, uno de ellos con riesgo de perder un ojo por un proyectil que, afirman, fue lanzado desde detrás de las vallas metálicas colocadas por las autoridades. En un video difundido por la reportera Sara Pantoja, una representante de la CNTE mostró el objeto que presuntamente causó la lesión y acusó al gobierno de utilizar armas para silenciar las voces de los manifestantes.

La SSC, por su parte, rechazó categóricamente las acusaciones mediante un comunicado en X, donde aseguró que el personal policial solo porta equipo de protección, como cascos y escudos, y que no utilizan gases lacrimógenos, balas de goma ni petardos. Sin embargo, los manifestantes sostienen que los incidentes ocurrieron cuando intentaban llegar al Zócalo capitalino y que la respuesta policial fue desproporcionada.

La CNTE anunció la instalación de un nuevo plantón sobre la avenida 20 de Noviembre para continuar con sus demandas. Además de los tres maestros lesionados, se reportaron otras personas con afectaciones en ojos y rostro debido al humo generado durante los enfrentamientos. Este episodio se suma a un contexto de tensiones entre el magisterio y el gobierno federal, que ha sido criticado por su manejo de las protestas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado al secretario de Educación, Mario Delgado, a pesar de los conflictos recientes que han generado movilizaciones y caos vial. Por otro lado, a pocos días del Mundial 2026, las agencias de seguridad nacional, en coordinación con Estados Unidos, están en alerta máxima ante posibles amenazas que incluyen ataques terroristas y riesgos químicos, según un informe al que Proceso tuvo acceso.

La CNTE, que agrupa a maestros de diversas regiones del país, ha sido una de las organizaciones más activas en la lucha por mejores condiciones laborales y en contra de las reformas educativas. Las protestas del lunes evidencian la fractura entre el magisterio y las autoridades, que insisten en que las manifestaciones deben realizarse de manera pacífica y dentro del marco legal. Los maestros, sin embargo, denuncian que el gobierno recurre a la represión para desmovilizar sus demandas.

En el video mencionado, la representante de la CNTE destacó que los palos que portan los compañeros son para defensa propia y no se comparan con la fuerza represora del Estado, que incluye proyectiles y gases lacrimógenos. La SSC insiste en que solo se usaron extintores para dispersar a los manifestantes que intentaban derribar vallas.

Este incidente ha generado una ola de críticas en redes sociales, donde diversos usuarios y organizaciones de derechos humanos exigen una investigación independiente sobre el uso de la fuerza. La CNTE ha convocado a nuevas movilizaciones para los próximos días, en tanto que el gobierno federal mantiene su postura de diálogo, aunque sin ceder a las demandas del magisterio. La tensión sigue latente en el centro de la capital, donde los plantones y marchas continúan siendo una constante.

Mientras tanto, la polémica en torno a la actuación policial no cesa, y cada nuevo incidente profundiza la desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad. La CNTE exige justicia para los maestros heridos y el cese de la violencia institucional. Este caso pone de relieve la necesidad de revisar los protocolos de actuación en manifestaciones, así como la importancia de garantizar el derecho a la protesta sin recurrir a la represión.

La respuesta de las autoridades será clave para determinar el rumbo de las próximas negociaciones. La comunidad educativa espera que el diálogo prevalezca sobre la confrontación





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