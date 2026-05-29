CNTE exige justicia por agresión en Oaxaca y mantiene protestas en la CDMX

La Sección 22 de la CNTE retoma mesa de diálogo con el gobierno federal tras violence en Villa de Mitla, Oaxaca, y exige la destitución y cárcel para el presidente municipal. La dirigente Yenny Pérez Martínez insiste en que fue un ataque directo, no un enfrentamiento, y advierte que las protestas continúan hasta el paro nacional del 1 de junio.

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) ha retomado la mesa de trabajo de justicia con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación, después de haberla abandonado en protesta por los disparos y violencia ejercida contra sus compañeros en Villa de Mitla, Oaxaca .

Yenny Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22, exigió la destitución y encarcelamiento de Esaú López, presidente municipal con licencia de Villa de Mitla, a quien acusan de orquestar la agresión. La dirigente enfatizó que no se trató de un enfrentamiento, sino de un ataque directo de represión hacia los maestros.

La mesa tripartita, que incluye al gobierno federal, estatal y a la CNTE, busca una solución resolutiva a las demandas, con la participación de los secretarios de Gobernación y Educación Pública, así como del gobernador de Oaxaca. Mientras se desarrollan las negociaciones, las protestas continúan en Oaxaca con bloqueos al aeropuerto, casetas de peaje y la planta de Pemex.

En la Ciudad de México, los maestros mantienen un plantón cerca de Gobernación hasta el 1 de junio, cuando iniciará un paro nacional. La dirigente declaró que el Zócalo es espacio de protesta y que están evaluando acciones adicionales durante el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Paralelamente, en otros frentes, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, anunció que su partido votará en contra de una reforma debido a la falta de discusión de la ley secundaria.

Además, el gobierno de Clara Brugado utiliza la imagen del ajolote como símbolo en el Mundial 2026, mientras un estudio revela la disminución de su población por contaminación y urbanización. Por último, el senador Inzunza sigue ausente de su escaño tras ser acusado por la Fiscalía de Nueva York de supuestos nexos con el narcotráfico





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