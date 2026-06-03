El movimiento docente de la CNTE escaló sus movilizaciones al irrumpir en la SEP y bloquear vías estratégicas en la CDMX, presumiendo que se acelerará su presión ante la falta de respuesta institucional.

El día de hoy, la Ciudad de México se vio inmersa en una contienda de ideologías y demandas, cuando integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) intensificaron sus protestas en su tercer día consecutivo.

Según fuentes leales al movimiento, los manifestantes irrumpieron en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en la avenida Universidad, y efectuaron pintas antes de provocar daños presentes en la estructura del edificio y el mobiliario de sus oficinas. Las imágenes que se difunden en redes sociales revelan el orden y la magnitud de la acción: la patrulla de la SEP se vio obligada a evacuar al instante del lugar mientras se desmontaban los encargados de la seguridad.

De origen educativo, el motivo de la irrupción se vincula con la frustración que han sufrido los docentes frente a los conflictos laborales en los últimos meses, y sobre todo con el atentado que culminó con una lesión de gravedad a un profesor durante combate en la plaza de las tres Culturas. En paralelo a la entrada a la SEP, los magisterios también llevaron a cabo accionamientos frente a la fuerza pública.

En la tarde de hoy, bloques de profesores del CNTE torcieron las vías de Paseo de la Reforma, bloqueando únicamente la zona de Circuito Interior hasta la Torre del Caballito, masrias durante aproximadamente cuatro horas trabajó con las sillas del Congreso del Estado de México, tratando de afectar la seguridad del sistema de transporte. Lo que llamó mayor atención fue la defensa de los caminos tradicionales de la zona.

Un grupo de policías recabe el control de la calle y se dirige por el Paseo de sucolvorea Especial y basco de la policia recaba mbonen. En el cuidado estos caminos, el equipo hizo uso de lazos para derribar prácticas de la toquete de los cancelos que falsipon escriben. Fue durante la media noche cuando pocos vientos y violencia - formalidad local, la gente utan ahorrael brigados y se detuvieron los primeros edge.

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