CNTE mantiene huelga en Ciudad de México, con una diferencia de 175 votos

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha decidido continuar con la huelga en la Ciudad de México, tras una consulta entre sus integrantes que arrojó una diferencia de 175 votos en favor de la permanencia del plantón.

La consulta se realizó durante la Asamblea Nacional Representativa que culminó este sábado cerca de las 2 de la madrugadajunio 13, 2026 a las 9:19a.m. GMT-6La sección 22 de la CNTE inició este viernes una consulta entre sus integrantes para decidir entre la permanencia de la huelga en la Ciudad de México o tomar un receso al paro, esto, luego de que las negociaciones con las autoridades federales aún no han llegado a acuerdos concretos sobre sus demandas respecto a la Ley del ISSSTE y la Reforma Educativa .

La mayoría de los votantes decidió continuar con el paro, aunque únicamente hubo una diferencia de 175 votos: 6 mil 337 votos respaldaron la permanencia del plantón, mientras que 6 mil 162 se pronunciaron por retirarlo. Este grupo magisterial provenientes de Oaxaca fueron los que iniciaron este movimiento hace más de 15 días, en los que han soportado sobrevivir a la intemperie en los días de mayores lluvias en la capital del país.

Por primera vez desde que se plantaron en el Centro Histórico, han planteado la posibilidad de retornar a sus hogares, luego de que se viviera un estado de fracción en el movimiento -que llegó a ser confirmado por miles de maestros de todo el país- tras la última reunión que sostuvieron sus representantes con la SEP, Segob e ISSSTE. La consulta se realizó mediante un cuestionario que círculo entre las bases de la sección, donde además se consultaba la opinión sobre la ruta propuesta por la SEP para la desaparición de la Usicamm, el planteamiento presentado por el ISSSTE en materia de seguridad social





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