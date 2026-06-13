CNTE mantiene plantón en el Zócalo y advierte intensificación de protestas sin respuestas federales

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ratificó la permanencia de su campamento en la plaza principal de la Ciudad de México, exigiendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y cambios en el sistema de pensiones. La Asamblea Nacional Representativa definirá este sábado si se mantiene la protesta o se endurecen las acciones, en medio de un estancamiento en las negociaciones con el Gobierno federal.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) decidió mantener el plantón instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, argumentando que el Gobierno federal no ha respondido de manera satisfactoria a sus demandas principales.

Estas incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y modificaciones al sistema de pensiones. A más de una semana del inicio de sus acciones de protesta, los integrantes de la CNTE reafirmaron que continuarán con el paro nacional y las movilizaciones en distintas regiones del país, siempre que no haya acuerdos concretos con las autoridades federales.

Los líderes magisteriales indicaron que la permanencia del campamento se definirá en la Asamblea Nacional Representativa de la organización, la cual sesionará este sábado para decidir si se mantiene el plantón en el centro de la capital o si se intensifican las protestas. Entre las medidas adoptadas por la CNTE se cuentan marchas, bloqueos y manifestaciones en varios puntos de la Ciudad de México, acciones que han afectado la movilidad y que han coincidido con eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque el Gobierno federal ha establecido mesas de diálogo con representantes de la CNTE, hasta el momento las negociaciones no han logrado destrabar el conflicto, por lo que el magisterio disidente mantiene su exigencia de una solución integral a su pliego petitorio. Se espera con expectación la determinación de la Asamblea Nacional Representativa, pues será clave para conocer el rumbo del movimiento, que hasta ahora insiste en no abandonar el Zócalo hasta obtener respuestas favorables a sus demandas





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