CNTE sección 22 de Oaxaca vota por mantener el plantón en la CDMX y rechaza receso de huelga nacional

La asamblea estatal de la sección 22 de la CNTE resolvió continuar con la manifestación en el Centro Histórico de la Ciudad de México tras una votación ajustada. Los maestros exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE y muestran desconfianza hacia los ofrecimientos gubernamentales. Este sábado se definirá el futuro del plantón en una Asamblea Nacional Representativa.

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) decidió en su asamblea estatal mantener el plantón en la Ciudad de México.

La reunión, que finalizó en la madrugada de este sábado, contó con la participación de miles de docentes oaxaqueños que votaron mayoritariamente en contra de decretar un receso en la huelga nacional. Esta movilización, que comenzó el mes pasado, mantiene ocupadas las calles del Centro Histórico de la capital del país.

A través de una publicación en redes sociales, la organización informó a sus bases que la consulta realizada por la sección 22 del magisterio democrático de Oaxaca arrojó como resultado el rechazo al receso de la huelga nacional por un margen estrecho. Los resultados detallados indican que 6 mil 327 docentes votaron en contra de recesar la huelga, mientras que 6 mil 162 se pronunciaron a favor de regresar a sus estados.

Aunque a nivel nacional todavía no se confirma una determinación final, el contingente de Oaxaca, encabezado por la maestra Yenny Pérez, es el que cuenta con el mayor número de votos debido a su cantidad de agremiados. En votaciones pasadas, las decisiones de la sección oaxaqueña han terminado por imponerse en el ámbito nacional.

Los ofrecimientos del Gobierno federal han causado indignación entre los docentes, quienes exigen que se endurezcan las manifestaciones para lograr una respuesta favorable a su principal demanda: la abrogación de la Ley del ISSSTE. Esta exigencia ha sido el eje central de la protesta y los maestros consideran que los acercamientos gubernamentales no han sido satisfactorios.

A la ya tensa situación se sumó ayer la cancelación de una de las mesas tripartitas en las que participaban maestros de la CNTE de la sección 9 capitalina, lo que incrementó el descontento y la desconfianza hacia las autoridades. Los docentes argumentan que sin avances concretos en la cancelación de la ley y otros puntos de su pliego de demandas, no se puede considerar siquiera la posibilidad de un repliegue.

Para este sábado se espera la realización de una Asamblea Nacional Representativa (ANR), en la que docentes de todas las secciones movilizadas debatirán si proceden a retirar el plantón de manera definitiva o si, por el contrario, deciden intensificar las acciones de protesta. Esta asamblea es crucial, ya que podría definir el rumbo de la jornada nacional de lucha que la CNTE mantiene desde hace varias semanas.

La tensión se mantiene en el Centro Histórico, donde los plantones generan afectaciones viales y comerciales, pero también representan un punto de presión visible para el gobierno. La decisión que se tome en la ANR dependerá en gran medida de los avances en las negociaciones y de la valoración que cada sección haga de las ofertas recibidas, aunque el voto de la sección 22 de Oaxaca seguirá siendo determinante por su peso numérico y su historia de influencia dentro de la coordinadora





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