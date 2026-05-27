CNTE y gobierno federal retoman diálogo este miércoles tras movilizaciones; SEP garantiza respeto a manifestación

La Secretaría de Educación Pública aseguró que mantiene un respeto absoluto a las movilizaciones de la CNTE y que el diálogo será la vía para construir acuerdos. Se han realizado más de 50 reuniones tripartitas y se anunciaron inversiones en útiles, mobiliario y pagos a normalistas.

Tras días de movilizaciones, bloqueos y un plantón en la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) y el gobierno federal retomarán el diálogo este miércoles, enfocado en temas de justicia y seguridad social.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado en el que garantiza un respeto absoluto a las manifestaciones de los docentes y reafirma que el diálogo seguirá siendo la vía principal para construir acuerdos con el magisterio disidente. En el mensaje difundido a través de redes sociales, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que se han realizado más de 50 reuniones tripartitas con representación magisterial de distintas entidades del país para atender las demandas de la CNTE.

Delgado destacó que en 2025 se entregaron 682 mil apoyos para útiles y uniformes escolares de educación básica, con una inversión superior a 829 millones de pesos. Asimismo, señaló que los estudiantes de secundarias públicas recibirán mil 900 pesos bimestrales durante cinco bimestres, mientras que en preescolar se mantendrán los apoyos para uniformes.

Además, la SEP informó que se adquirieron casi medio millón de piezas de mobiliario escolar, entre mesas, sillas y pizarrones, para más de 11 mil 600 escuelas de Oaxaca, con una inversión superior a 738 millones de pesos. A ello se suma la entrega de computadoras, proyectores e impresoras por más de 511 millones de pesos.

En materia de pagos a normalistas, se reportaron más de 6 mil 700 movimientos administrativos por concepto de recategorizaciones y contratación de nuevos normalistas correspondientes al año pasado, con una inversión cercana a 700 millones de pesos. Actualmente, ya se encuentran en trámite los movimientos de este año, con una bolsa estimada en 800 millones de pesos comprometidos por el gobierno federal.

El diálogo de este miércoles busca avanzar en las demandas pendientes y encontrar soluciones a las problemáticas que han llevado a la CNTE a mantener su movilización. El gobierno federal insiste en su disposición al diálogo, mientras que los maestros disidentes mantienen su postura de presión hasta obtener respuestas concretas. Se espera que ambas partes logren acuerdos que permitan desactivar las protestas y garantizar el derecho a la educación en las regiones afectadas.

Las organizaciones magisteriales han expresado que sus demandas no solo se centran en mejoras salariales, sino también en la derogación de la reforma educativa, la defensa de la educación pública y la atención a la seguridad social. La SEP, por su parte, ha reiterado su compromiso de atender cada uno de los puntos en la mesa de negociación, siempre dentro del marco legal y con respeto a los derechos laborales de los docentes.

Este proceso de diálogo ocurre en un contexto de tensión social, donde otras noticias como la aprobación de la elección judicial para 2028 o las declaraciones de políticos han acaparado la atención mediática. No obstante, el conflicto magisterial sigue siendo uno de los temas prioritarios para la administración federal, que busca evitar una escalada de las protestas en vísperas del ciclo escolar





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