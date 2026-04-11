Coachella 2026: Justin Bieber encabeza el sábado con un espectáculo gratuito y esperado

El festival Coachella 2026 presenta su punto álgido con el regreso de Justin Bieber, quien lidera el cartel del sábado con un show que se transmitirá en vivo y de forma gratuita a través de YouTube. El evento también cuenta con presentaciones de The Strokes, David Byrne, Interpol y muchos más.

Coachella 2026, uno de los festivales de música más importantes del mundo, llega a su punto álgido este sábado 11 de abril con la esperada presentación de Justin Bieber , quien regresa al festival como uno de los actos principales de la jornada. El cantante, conocido por mantener un perfil más selectivo en los escenarios en los últimos años, encabeza un día cargado de grandes nombres, generando una inmensa expectativa entre sus fanáticos.

Afortunadamente, los seguidores podrán disfrutar del espectáculo en línea sin costo alguno, lo que garantiza una amplia audiencia para el evento. De acuerdo con el cartel oficial del festival, Justin Bieber tomará el escenario a las 11:25 de la noche, hora de California. Para los seguidores en México, el horario se ajusta a las 12:25 de la madrugada del domingo 12 de abril, asegurando que nadie se pierda este esperado regreso. El concierto de Justin Bieber está programado para cerrar las actividades del sábado, perfilándose como uno de los momentos más comentados y memorables del fin de semana, un punto culminante para la experiencia de Coachella 2026.\El show de Justin Bieber tendrá lugar en el Coachella Stage, el escenario principal del festival, donde se concentran los actos más grandes y con mayor convocatoria. Este espacio icónico es conocido por albergar a los artistas más populares y por la producción a gran escala que acompaña sus presentaciones. La elección de este escenario subraya la importancia de Bieber en el evento y anticipa un espectáculo visual y auditivo de gran envergadura. Además de la presentación de Bieber, la jornada del sábado ofrece un cartel estelar que promete complacer a todos los gustos. La transmisión en vivo gratuita a través de YouTube permite a los fanáticos de todo el mundo seguir el evento, sin importar su ubicación geográfica. La posibilidad de cambiar entre las diferentes presentaciones o incluso seguir varios shows simultáneamente añade una dimensión interactiva y personalizada a la experiencia del festival.\El sábado de Coachella 2026 no solo brilla con Justin Bieber, sino que también presenta a otros artistas destacados que forman parte de la transmisión en vivo, enriqueciendo la oferta musical del festival. En el Coachella Stage, antes de Bieber, se presentará la aclamada banda The Strokes, creando una transición emocionante para el público. Además, GIVEON y Addison Rae completan la programación previa en este mismo escenario, ofreciendo una diversa gama de estilos musicales. En otros escenarios del festival, la variedad de géneros es impresionante. En el Outdoor Theatre, se presentarán figuras de renombre como David Byrne y Labrinth. Mientras tanto, en escenarios como Mojave y Gobi, se podrá disfrutar de actos como Interpol, Morat, PinkPantheress y Davido. La amplia oferta musical y la accesibilidad de la transmisión en vivo aseguran que Coachella 2026 sea un evento inolvidable para los amantes de la música de todo el mundo. La posibilidad de disfrutar del festival de forma gratuita, a través del canal oficial de YouTube, y la diversa programación musical, hacen de esta edición un acontecimiento imperdible





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