Coachella 2027: Cartel Oficial con Dua Lipa, Madonna y Daddy Yankee

Se confirma el cartel de Coachella 2027 en California. Dua Lipa, Tame Impala, SZA y Daddy Yankee son los headliners del festival de abril.

El festival Coachella ha hecho oficial su cartel para la edición 2027, revelando una selección artística que abarca múltiples géneros y orígenes globales. La organización confirmó a través de sus canales digitales a los principales protagonistas de este encuentro musical, destacando figuras internacionales desde Inglaterra hasta Puerto Rico.

Headliners Oficiales y Artistas Destacados

Dua Lipa encabezará las presentaciones de los viernes, mientras que Tame Impala liderará las jornadas de sábado. SZA cerrará las actuaciones dominicales como la tercera cabeza de cartel principal. Se suma a esta lista el artista puertorriqueño Daddy Yankee, quien tendrá una participación especial como cuarta figura destacada en el desierto de California.

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La cartelera incluye propuestas variadas que van desde el rock y la música urbana latina hasta el pop, la electrónica, el punk y el K-pop. Entre los nombres confirmados se encuentran Madonna, Zara Larsson, Kehlani, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun, Bad Gyal, The Neighbourhood y Becky G.

Fechas del Festival y Sedes en Indio

El evento se desarrollará durante dos fines de semana distintos en el mes de abril de 2027. El primer fin de semana tendrá lugar entre el 9 y el 11 de abril, seguido por el segundo fin de semana programado del 16 al 18 de abril.

En ambas fechas se repetirá la estructura de los artistas principales con Dua Lipa los viernes, Tame Impala los sábados y SZA los domingos. Por su parte, Daddy Yankee ofrecerá dos presentaciones especiales, una durante cada uno de los fines de semana del festival.

Información de Entradas y Ubicación

La sede del festival será el Empire Polo Club, ubicado en Indio, California, dentro del Valle de Coachella en Estados Unidos. Este recinto al aire libre cuenta con siete escenarios diferentes donde se distribuyen las presentaciones de los artistas.

Las entradas para asistir a cualquiera de los dos fines de semana estarán disponibles a partir del viernes 13 de noviembre de 2026. Esta fecha marca el inicio oficial de la venta de boletos para quienes deseen participar en el evento.