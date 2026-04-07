Coahuila: Aumento del 71% en Multas por Conducir Ebrio en 4 Años

El censo del Inegi revela un incremento significativo en las multas por conducir en estado de ebriedad en Coahuila, con Saltillo liderando la lista. Los datos muestran un aumento preocupante en comparación con años anteriores, destacando la necesidad de acciones para mejorar la seguridad vial.

En el ámbito de la justicia cívica municipal, una de las prácticas más comunes que resultan en infracciones por parte de los agentes municipales es la conducción de vehículos en estado inconveniente, ya sea por ebriedad o bajo la influencia de drogas. Esta problemática se ha intensificado, según los datos más recientes del censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

Los resultados del censo revelan un aumento significativo en la cantidad de procedimientos administrativos iniciados por esta causa, destacando la necesidad de implementar medidas más efectivas para prevenir y sancionar esta conducta. La información recopilada arroja luz sobre la magnitud del problema y permite identificar las áreas más afectadas, facilitando la formulación de estrategias específicas para abordar el tema en cada municipio.\El censo del Inegi, que abarca el año 2024, revela que las policías municipales de Coahuila emitieron un total de ocho mil 201 procedimientos administrativos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Esta cifra representa un incremento notable del 71% en la incidencia en comparación con los datos de 2020, el último año en que se recopiló información antes del actual. En 2020, las autoridades municipales registraron cuatro mil 795 infracciones por la misma falta cívica en las calles de Coahuila. Estos números colocan a Coahuila en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número de multas emitidas por esta causa en el ámbito de la justicia cívica municipal durante 2024, según el censo del Inegi. Solo el Estado de México, con 14 mil 850 infracciones, y Guanajuato, con nueve mil 897, superan a Coahuila en esta estadística preocupante. El incremento en el número de infracciones es un claro indicador del aumento en la frecuencia con la que los conductores se ponen al volante en condiciones no aptas, lo que pone en riesgo la seguridad vial y la integridad de la población.\En cuanto a la distribución por municipios, el censo destaca que Saltillo es el municipio de Coahuila con mayor incidencia, reportando dos mil 947 multas por conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas en 2024. Esta cifra representa un impresionante aumento del 236% en comparación con las 876 sanciones registradas en 2020. Saltillo concentra el 36% del total de multas aplicadas en Coahuila por esta razón durante 2024, lo que lo posiciona en el primer lugar entre los 38 municipios del estado. Otros municipios con alta incidencia son Torreón, con mil 631 multas; Ramos Arizpe, con 904; Acuña, con 768; y Arteaga, con 551. A nivel nacional, el censo del Inegi revela que en 2024 se emitieron 79 mil 541 infracciones por conducir vehículos en estado de ebriedad o drogado en todo el país, superando las 72 mil 948 del año anterior (2023). Estos datos subrayan la importancia de fortalecer las políticas de prevención y control, así como la necesidad de educar a la población sobre los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas





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