Coahuila elige a sus diputados en una jornada electoral huérfana

Con un presupuesto de más de 240 millones de pesos, los coahuilenses acuden a las urnas para renovar el Congreso del Estado, eligiendo 16 diputados de mayoría relativa y 9 plurinominales. La elección, considerada huérfana por la falta de otros cargos en disputa, definirá el marco legal y la fiscalización de recursos públicos para los próximos años.

Hoy, las y los ciudadanos de Coahuila acuden a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso del Estado, en una jornada electoral que se caracteriza por la ausencia de elecciones concurrentes con otros cargos, lo que la convierte en un proceso huérfano de la atención mediática y ciudadana que suelen generar los comicios para gobernador o presidente.

En esta ocasión, se renovarán 16 diputaciones de mayoría relativa, correspondientes a cada uno de los distritos electorales en que se divide la entidad, y nueve diputaciones de representación proporcional, también conocidas como plurinominales, cuya asignación se definirá con base en el porcentaje de votación que alcance cada partido político. Aunque estas elecciones legislativas suelen despertar menor interés entre la población, su trascendencia no debe subestimarse, ya que el Congreso Local es el órgano encargado de aprobar leyes, autorizar el presupuesto estatal, fiscalizar el gasto público y establecer el marco normativo que rige la actuación de las instituciones gubernamentales.

Los diputados electos tendrán la facultad de impulsar reformas en temas estratégicos como seguridad, justicia, movilidad, educación, derechos humanos, desarrollo económico y protección social. Además, les corresponderá revisar las cuentas públicas, ratificar nombramientos clave y atender demandas ciudadanas desde el ámbito legislativo.

Si bien durante las campañas se escuchan promesas sobre obras públicas, empleo o seguridad, los legisladores no ejecutan directamente programas gubernamentales ni construyen infraestructura; su influencia en esos temas se materializa a través de la aprobación de presupuestos, incentivos fiscales, fondos especiales y normativas que facilitan inversiones, fortalecen instituciones y orientan políticas públicas. La legislatura que resulte electa este domingo enfrentará retos importantes, como acompañar la recta final de la administración estatal actual y atender diversos pendientes legislativos planteados por organizaciones civiles, especialistas y sectores productivos.

Entre los asuntos más relevantes que deberán abordarse destacan la regulación de la educación dual, la tipificación del transfeminicidio y del suicidio feminicida, reformas con perspectiva de infancia, y el desarrollo de legislación en materia de inteligencia artificial y ciberseguridad. También permanece pendiente en Coahuila la armonización de la Ley de Movilidad y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, dos adecuaciones legales que se encuentran rezagadas pese a los plazos federales establecidos.

Para la organización de esta elección, el Instituto Electoral de Coahuila destinó un presupuesto superior a los 240 millones de pesos, lo que representa un incremento de aproximadamente 35 por ciento respecto a la elección legislativa de 2020, cuando también se renovó únicamente el Congreso local. En todo el estado se instalarán más de 4 mil 200 casillas para recibir la votación.

Históricamente, las elecciones en las que solo se renueva el Congreso registran una participación menor; en los comicios legislativos más recientes, la afluencia ciudadana rondó el 39 por ciento del padrón nominal. Más allá de la competencia entre partidos, la elección de este domingo definirá quiénes serán los responsables de construir el marco legal del estado y vigilar el destino de los recursos públicos durante los próximos años.

Para facilitar la participación, los ciudadanos pueden consultar su casilla en el sitio web del INE, ingresando el número de sección de su credencial, y acudir a votar de 8:00 a 18:00 horas. Los resultados preliminares estarán disponibles a partir de las 20:00 horas en diversos medios de comunicación





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