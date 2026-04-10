Coahuila en la Encrucijada: Candidaturas, Crisis Económica y Reconocimientos Turísticos

Análisis de la situación política y económica en Coahuila, destacando la posible candidatura de David Boone de la Garza al gobierno estatal, la crisis de AHMSA y el reconocimiento turístico de la Arriada de Múzquiz.

David Boone de la Garza, actualmente titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional en la FGR, se perfila como un potencial candidato del PRI al gobierno de Coahuila , aprovechando su cercanía con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Se espera que García Harfuch le brinde su apoyo en el proceso de designación. Simpatizantes del “Güero” Boone planean un mega festejo en Coahuila el 1 de septiembre, fecha de su cumpleaños 44, que se considera su “destape” con miras al 2029.

Se rumorea que dueños y directivos de medios de comunicación en el estado, junto con Rubén Moreira Valdez, están participando en el movimiento a favor de Boone a través de la CIRT Coahuila. A diferencia de otros aspirantes, se especula que Boone ya cuenta con el respaldo de los líderes del PRI, “Alito” Moreno y Caro Viggiano. Por otro lado, exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) han solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum que priorice la resolución de la venta de AHMSA antes de considerar la extracción de gas shale en Coahuila. Los obreros se manifestaron frente a AHMSA, protestando por la prórroga de 90 días en el juicio de remate de la acería, argumentando las graves consecuencias económicas y sociales que enfrentan, como la falta de empleo e indemnización para las 14 mil familias afectadas en la región. El vocero de los obreros, Ervey Valenzuela, criticó la falta de apoyo gubernamental y la urgencia de atender la crisis en la región centro. La situación de la dirigencia morenista en Coahuila también es relevante. Se rumorea la inminente salida de López Beltrán, aparentemente involucrado en temas de corrupción y desvío de recursos, dejando a Luisa María Alcalde como responsable directa de la operación electoral en la entidad. Finalmente, la Arriada de Múzquiz será reconocida en la Feria Internacional de Turismo en Acapulco, Guerrero, por preservar las tradiciones culturales del norte de México. La Federación Interamericana de Periodistas de Turismo otorgará un reconocimiento a los fundadores de la Arriada y Rodeo de Múzquiz, que también recibirán una medalla al Mérito por ser la primera Arriada de México. Políticos y empresarios de las regiones carbonífera y centro están impulsando la creación de un grupo de apoyo dentro del PRI para respaldar la candidatura de David Boone de la Garza. El diputado federal Rubén Moreira Valdez es identificado como un promotor clave de esta iniciativa, que busca posicionar a Boone como el sucesor de Manolo Jiménez en el gobierno de Coahuila. Esta convergencia de intereses y movimientos revela una intensa actividad política en el estado, con la mirada puesta en las próximas elecciones y el futuro político de Coahuila





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