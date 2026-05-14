Coahuila: Falta de una ley local para articular dinámicas de escala metropolitana y garantizar presupuesto para un organismo de planeación y gestión metropolitano

La revisión realizada por VANGUARDIA a la plataforma ‘Conóceles’ del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) mostró que ninguno de los temas como seguridad, salud mental y empleo aparece entre las propuestas de las candidaturas en la Región Sureste. Además, la falta de una ley local para articular las dinámicas de escala metropolitana y garantizar presupuesto para un organismo de planeación y gestión metropolitano representa un desafío en Coahuila.

Una revisión realizada por VANGUARDIA a la plataforma ‘ Conóceles ’ del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), mostró que ninguno de estos temas aparece entre las propuestas de las candidaturas.

A la Región Sureste le corresponden los distritos locales 12, 13, 14, 15 y 16. Las propuestas de las candidaturas de quienes sí han completado su información en la plataforma se concentran en temas como seguridad, salud mental y empleo. Entre otros aspectos, la LGMSV establece límites de velocidad más estrictos y contempla regulaciones más detalladas para usuarios de vehículos no motorizados. Un Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano fue planteado desde 2003 con visión al año 2025.

En el ‘Plan Estratégico de Desarrollo de los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe al año 2025’ ya se señalaba la necesidad de crear un instrumento de planeación para los tres municipios. El documento describe un Plan de Desarrollo Urbano como ‘una serie de instrumentos legales —controles de urbanismo, regulaciones de las subdivisiones, así como códigos de construcción y vivienda— que estipulan los criterios de utilización del suelo y la calidad de la construcción’.

‘NOS PEGA EN EL BOLSILLO’ Para el docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), José Ruiz Fernández , la legislación metropolitana representa la base legal para que los municipios puedan homologar la prestación y garantía de servicios. ‘Contar con organismos que administren y presten servicios públicos para toda la zona metropolitana abarataría los servicios, haría más eficiente su operación y mejoraría el alcance en la atención de temas como agua, drenaje, recolección de basura y transporte, entre otros’.

Asimismo, expuso que otro beneficio es la certeza y seguridad jurídica derivadas de la homologación reglamentaria, por lo que consideró que se trata de un tema que conviene incentivar desde la ley, mediante la creación de mecanismos que faciliten el proceso.

‘Finalmente, está el objetivo de evitar la dispersión urbana y la exclusión territorial, al contar con instrumentos de planeación y gestión que permitan prevenir esas problemáticas y amortiguar, desde lo metropolitano, las presiones urbanas’. En este sentido, el académico señaló que legislar lo necesario y garantizar presupuesto —ambas responsabilidades del Congreso— para contar con un organismo de planeación y gestión metropolitanas representaría un avance importante en la materia.

También enfatizó que Coahuila carece de una ley local que permita articular de manera adecuada las dinámicas de escala metropolitana y establecer con claridad la forma de abordar los temas de interés común.

‘Sólo hubo una iniciativa hace años que fue archivada sin recibir seguimiento proactivo. Particularmente en la prestación de servicios públicos, es evidente la rentabilidad de contar con un solo ente que atienda los servicios, eficientando presupuesto y recursos materiales y humanos para atender los temas de su competencia en una zona metropolitana’





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