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Coahuila implementa blindaje electoral con clausura temporal de edificios gubernamentales e inmovilización de vehículos oficiales

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Coahuila implementa blindaje electoral con clausura temporal de edificios gubernamentales e inmovilización de vehículos oficiales
Blindaje ElectoralCoahuilaSEFIRC
📆6/7/2026 3:29 AM
📰vanguardiamx
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El Gobierno de Coahuila, a través de la SEFIRC y los CIBE, clausuró temporalmente edificios gubernamentales e inmovilizó vehículos oficiales en toda la entidad para garantizar la imparcialidad de los servidores públicos durante la jornada electoral. Las medidas, que incluyeron sellos en accesos y resguardo de unidades, se aplicaron también en los 38 municipios y serán levantadas el lunes 8 de junio, con el objetivo de prevenir el uso indebido de recursos públicos y fortalecer la transparencia en el Proceso Electoral Local 2026.

El Gobierno de Coahuila implementó medidas de blindaje electoral con el objetivo de garantizar la imparcialidad de los servidores públicos durante la jornada electoral del domingo.

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) informó que, tras la jornada laboral del viernes 5 de junio, los Comités Internos de Blindaje Electoral (CIBE) colocaron sellos de clausura en puertas y accesos a estacionamientos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Además, se verificó que las unidades oficiales permanecieran resguardadas y encintadas dentro de los estacionamientos institucionales, excepto los vehículos destinados a servicios esenciales como seguridad pública y protección civil.

Cada acción fue documentada mediante actas y registrada en una plataforma electrónica habilitada por la SEFIRC, para transparentar el cumplimiento de las medidas preventivas durante el Proceso Electoral Local 2026. Los sellos y cintas de resguardo permanecerán colocados hasta el lunes 8 de junio, cuando a partir de las 9:00 horas los integrantes de los CIBE realizarán el retiro de los dispositivos y la reapertura de los inmuebles gubernamentales.

Estas acciones no solo se llevaron a cabo en las dependencias estatales, sino también en los 38 municipios de Coahuila, donde las contralorías municipales y los Comités Internos de Blindaje Electoral supervisaron la aplicación de las medidas. El blindaje electoral forma parte de las acciones orientadas a prevenir el uso indebido de recursos públicos y fortalecer la legalidad y transparencia durante el desarrollo de la jornada comicial

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