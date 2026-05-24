Coahuila investiga 11 casos de supuesto manejo indebido de recursos escolares y se Detectinga un faltante en Saltillo.

La Asociación Estatal de Padres de Familia ha dado seguimiento a 11 casos en los que padres de familia, supuestamente, han manejado indebidamente los recursos escolares en los últimos años. Dos de estos casos se han detectado en Saltillo, en la escuela secundaria y en el Jardín Infantil.

En Coahuila , la Asociación Estatal de Padres de Familia ha investigado al menos 11 casos de supuesta mala gestión de recursos escolares durante el ciclo escolar 2025-2026, principalmente en las regiones Sureste y Laguna, relacionados principalmente con aportaciones voluntarias y comités de padres de familia.

Además, en Saltillo, durante esta semana se han denunciado al menos dos casos no incluidos en las estadísticas de la Asociación Estatal de Padres de Familia, pero que se incluyen en el contexto informativo de los últimos hechos. En una escuela secundaria en la zona, un padre de familia habría desviado más de 300 mil pesos, que los estudiantes habían aportado para su graduación, para cubrir servicios como misa, flores y fotografías, los cuales nunca se realizaron.

Además, en un jardín de niños en la colonia Mirasierra, se detectó un faltante cercano a 90 mil pesos, correspondientes a un programa federal de Bienestar destinado a mejoras en el plantel





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