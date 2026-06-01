Coahuila lidera a nivel nacional la formalidad laboral y las prestaciones en el ENOE 2026

Los datos del INEGI revelan que el 65,8 % de la población trabajadora de Coahuila tiene empleo formal, y el 86,7 % recibe prestaciones, situando al estado como referente en seguridad y estabilidad laboral en México.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al primer trimestre de 2026, y la información revela que Coahuila se consolida como la entidad con mayor nivel de formalidad laboral en todo el país.

Según los datos, el 65,8 % de la población trabajadora del estado tiene un empleo formal, lo que significa que la gran mayoría de los trabajadores gozan de los derechos y protecciones que la legislación laboral mexicana establece, como el acceso a la seguridad social, vacaciones remuneradas, aguinaldo y otras prestaciones de carácter obligatorio. Este liderazgo no es circunstancial; Coahuila ha mantenido durante varios años una posición destacada en los indicadores de empleo formal, lo que refleja la solidez de su mercado laboral y la capacidad de sus empresas para ofrecer condiciones laborales que cumplen con los estándares nacionales e internacionales.

Además de la formalidad, el análisis de la ENOE muestra que Coahuila lidera a nivel nacional en la proporción de trabajadores que reciben prestaciones laborales, alcanzando un 86,7 % de la población ocupada que goza de beneficios como seguro médico, pensiones, licencias de maternidad y paternidad, y otras coberturas previstas por la Ley Federal del Trabajo. Este alto porcentaje indica que los empleadores del estado no solo contratan bajo el esquema formal, sino que también cumplen de manera consistente con las obligaciones de proporcionar prestaciones sociales, lo cual mejora la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

En el ámbito de la salud, Coahuila se posicionó en el segundo lugar del país, con un 76,4 % de los empleados que cuentan con acceso a instituciones de salud, lo que demuestra que la mayoría de los trabajadores pueden acudir a servicios médicos sin incurrir en gastos excesivos. Los números de empleo también son alentadores: según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el mes de abril de 2026 se generaron 12.457 nuevos puestos de trabajo en la entidad.

Esta creación de empleo refuerza la tendencia positiva observada en los indicadores de formalidad y prestaciones, y sugiere que la economía regional está respondiendo de manera eficaz a los retos macroeconómicos tanto a nivel nacional como internacional. En conclusión, Coahuila se erige como un referente nacional en materia de empleo formal y condiciones laborales, ofreciendo mayor seguridad y estabilidad a sus habitantes y aportando un modelo que otros estados podrían emular para mejorar sus propios indicadores de trabajo decente





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