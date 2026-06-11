Coahuila: Morena puede ganar, pero no en 2027

La derrota de Morena en Coahuila no significa que se pueda ganar en 2027. En cambio, Morena y sus aliados están construyendo una estructura territorial para movilizar el voto y aprovechar las interpretaciones del fraude a la Constitución de la sobrerrepresentación.

Coahuila no demostró que a Morena se le puede ganar; demostró cómo se gana un carro completo. ¿De qué lado irá ese carro en 2027?y miles de cargos locales en todo el país.

Pero sería un craso error extrapolar, sin más, lo que sucedió en un solo estado del norte, donde apenas se eligieron 25 diputaciones locales. Para entender el mensaje de Coahuila, hay que entender las variables que hicieron posible una derrota tan clara de, con poco más del 4%), la coalición se quedó con 18 de las 25 diputaciones: el 72% del Congreso, muy por encima de la mayoría calificada. Se llevaron, para decirlo pronto, el carro completo.

(Morena y PT) quedó en un lejano segundo lugar, con apenas el 27% de los votos y cinco diputaciones. El resto compitió en solitario y cosechó resultados raquíticos: el no alcanzaron ni el 3% y se quedaron fuera del Congreso. El fracaso fue tan profundo que un partido local como—al que los morenistas acusan de ser un satélite del PRI— sacó el 6% y consiguió dos espacios en la legislatura.para lo que viene.

Según el eslogan oficial, ‘Coahuila mandó un mensaje nacional: a Morena sí se le puede ganar’. La frase es mitad verdad y mitad mentira. Las elecciones locales sí mandaron un mensaje nacional, pero es otro.de movilización del voto más sofisticadas del país, y muy bien aceitada, por cierto.

Segundo, un sistema electoral que permite usar las coaliciones para alcanzar niveles altísimos de sobrerrepresentación (el priismo coahuilense, hay que decirlo, fue pionero y maestro de lo que después vimos a nivel federal). Y tercero, una oposición débil que, encima, compitió en solitario.en su conjunto— estuviera bien parado en estas tres dimensiones, habría que compartir la conclusión: a Morena sí se le puede ganar. Pero la realidad es exactamente la contraria.

En 2027, si alguien puede llevarse algo parecido a un carro completo, son Morena y sus aliados. Son ellos quienes están construyendo y consolidando una estructura territorial para movilizar el voto, aceitada además por el control del gobierno federal, de 24 gubernaturas y de buena parte de los municipios. Son ellos quienes podrán aprovechar, una vez más, las interpretaciones delque han avalado el fraude a la Constitución de la sobrerrepresentación.

Y son ellos quienes enfrentarán a una oposición (PAN, PRI y MC) que muy probablemente competirá de forma fragmentada. Por eso sorprende que haya quien sostenga que a Morena le irá mal en 2027 o que no alcanzará la mayoría calificada en. Esas voces parecen no hacerse una pregunta elemental: ¿cuántos de los 300 distritos federales puede ganar una oposición dividida? Quien tiene todo para llevarse el carro completo, en realidad, es Morena.

Ese es el verdadero mensaje nacional de lo que pasó en Coahuila: lo que pasó en Coahuila podría pasar en México. Solo que al revés. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp! , desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más





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