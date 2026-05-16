Coahuila refuerza seguridad con tecnología avanzada en Sistema de Video Inteligencia

Manuel Menchaca Flores, director de Seguridad Pública municipal, destacó el compromiso de Coahuila en construir un estado más seguro al incorporar tecnología avanzada al Sistema de Video Inteligencia del C4. La estrategia integral encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas incluye acciones en otros departamentos de seguridad, que suman un total de mil dispositivos en todo el estado, entre ellos cámaras intelligentas con reconocimiento facial y lectura de placas, botones de pánico y radares de velocidad. Además, el municipio supervisará la planeación del nuevo C2 local, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

La próxima incorporación de tecnología avanzada al Sistema de Video Inteligencia del C4 en Coahuila reafirma el compromiso de construir un estado más seguro, destacó Manuel Menchaca Flores, director de Seguridad Pública municipal.

Las acciones formarán parte de la estrategia integral encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, orientada a fortalecer la seguridad, mejorar la coordinación entre instituciones y garantizar mayor tranquilidad a la ciudadanía. En conjunto con el Gobierno del Estado, el municipio instalará cámaras inteligentes y sistemas de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad, los cuales incluyen dispositivos con reconocimiento facial y lectura de placas, botones de pánico y radares de velocidad.

Todo el sistema estará enlazado al C4 y contará con la supervisión del municipio en la planeación del nuevo C2 local





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