Coahuila registra 19 casos activos de gusano barrenador y el país supera los 2 000 contagios

A finales de mayo Coahuila registra diecinueve casos de gusano barrenador, concentrados en Saltillo y Múzquiz, mientras que a nivel nacional el SENASICA informa 2 098 casos, mayormente en ganado bovino. Se describen los mecanismos de transmisión, síntomas y medidas de prevención recomendadas por autoridades sanitarias.

Al cierre del viernes 29 de mayo, el estado de Coahuila registró diecinueve casos activos de gusano barrenador , cuya presencia ha generado una alerta sanitaria en la región.

Los municipios con mayor concentración de contagios son Saltillo y Múzquiz, cada uno con cinco casos confirmados. Le siguen General Cepeda, con tres pacientes, y Arteaga, Monclova, Ramos Arizpe, Sabinas, San Juan de Sabinas y Zaragoza, que reportan un caso cada uno. Esta distribución geográfica mantiene a Coahuila bajo vigilancia epidemiológica debido a su proximidad a la frontera con Estados Unidos, lo que eleva el riesgo de expansión transfronteriza y demanda una respuesta coordinada entre autoridades locales y federales.

A nivel nacional, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) informó la existencia de 2 098 casos de infestación por el gusano barrenador. La mayor parte de los afectados corresponde a ganado bovino, con 958 instancias, seguido de caninos con 713 casos.

Además, se contabilizan 123 equinos, 13 felinos y 26 personas que han presentado la infección. El mecanismo de transmisión se origina cuando una mosca hembra deposita sus huevos en heridas frescas o en mucosas de animales y humanos.

Cada hembra es capaz de producir alrededor de tres mil huevecillos en el transcurso de tres días y desplazarse entre diez y veinte kilómetros, lo que facilita la rápida diseminación del parásito en zonas con alta densidad ganadera o en áreas rurales con poca vigilancia sanitaria. Los síntomas de alerta incluyen el movimiento visible de larvas dentro de la herida, un crecimiento acelerado de la lesión y signos de incomodidad general en los animales afectados.

En los casos más graves, se observa pérdida de apetito, disminución de la producción de leche o carne, infestaciones en el ombligo de los recién nacidos y en los órganos genitales de las hembras. SENASICA advierte que, sin un tratamiento oportuno, la mortalidad del animal puede producirse entre siete y catorce días después de la infestación.

En los humanos, la recomendación es buscar atención médica inmediata ante cualquier sospecha de infección, ya que la presencia de larvas puede provocar complicaciones cutáneas y sistémicas. Las autoridades federales han instado a los productores y al público en general a inspeccionar constantemente a los animales, mantener limpias y desinfectadas las heridas, y notificar de forma inmediata cualquier caso sospechoso, con el objetivo de contener la propagación de esta plaga y proteger la salud pública y el sector agropecuario





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