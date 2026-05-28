Coahuila registra una de cada cinco personas experimentó un acto de corrupción

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 revela que Coahuila es uno de los estados con menor tasa de corrupción en trámites en el país.

En Coahuila , una de cada cinco personas experimentó un acto de corrupción en la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios con alguna autoridad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025.

El ejercicio, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la semana pasada, expone que Coahuila registró una tasa de 22 mil 143 casos de corrupción en trámites por cada 100 mil habitantes, cifra nueve por ciento mayor a los 20 mil 289 por cada 100 mil registrados en la edición 2023 -la encuesta se realiza cada dos años-. No obstante, los resultados de 2025 sitúan al estado por debajo de la media nacional, que se encuentra en 27 mil 438 casos de corrupción en trámites por cada 100 mil habitantes.

La corrupción no es tema menor, pues fue el problema más señalado en la entidad, con el 52.4 por ciento de la población encuestada, seguida de la mala atención en centros de salud y hospitales (48.1%), inseguridad y delincuencia (44.1%), desempleo (33.6%) y el mal desempeño de autoridades (24.4%). La ENCIG también revela que la tasa de personas en la entidad que enfrentó algún acto de corrupción en su contacto con algún funcionario público, pasó de 11 mil 464 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2023 a 14 mil 619 en la medición de 2025.

Sin embargo, la estadística ubica a la entidad por debajo de la media nacional (15 mil 642 por cada 100 mil habitantes), en el lugar número 17 entre los estados del país. Respecto a la percepción por sectores en la entidad, el 82.2 por ciento de la población identificó a los cuerpos policiales como el área donde la corrupción es más frecuente, seguido de los partidos políticos con 79.3 por ciento y del Ministerio Público o Fiscalía con 70.9 por ciento.

A nivel nacional, la encuesta estimó que el costo promedio derivado de la corrupción fue de 3 mil 865 pesos por persona afectada, mientras que el impacto económico total superó los 17 mil 707 millones de pesos. La ENCIG 2025 también revela a instituciones y actores que mayor confianza inspiran a los coahuilenses: Familia - 88.7%, Escuelas públicas de nivel básico - 80.6%, Universidades públicas - 78.9%, Ejército y Marina - 76.5% y Vecinos(as) - 73.6





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